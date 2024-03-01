Сколько кредитов выдано по программе "7-20-25"
Сегодня, 20:47
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Сегодня, 20:47Сегодня, 20:47
116Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В Нацбанке рассказали, сколько кредитов выдано в рамках реализации программы "7-20-25", передаёт BaigeNews.kz.
"По состоянию на 29 февраля выдано 72 512 займов на сумму 987,9 миллиарда тенге", - сказано в сообщении.
В Астане займы получили 26 164 человека на сумму 412,7 миллиарда тенге.
В Алматы - 14 693 заёмщика на сумму 228,6 миллиарда тенге.
В Шымкенте - 5 401 человек на сумму 67,2 миллиарда тенге.
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