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Сколько кредитов выдано по программе "7-20-25"

Сегодня, 20:47
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 20:47
Сегодня, 20:47
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

В Нацбанке рассказали, сколько кредитов выдано в рамках реализации программы "7-20-25", передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 29 февраля выдано 72 512 займов на сумму 987,9 миллиарда тенге", - сказано в сообщении.  

В Астане займы получили 26 164 человека на сумму 412,7 миллиарда тенге.

В Алматы - 14 693 заёмщика на сумму 228,6 миллиарда тенге.

В Шымкенте - 5 401 человек на сумму 67,2 миллиарда тенге.

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