Сколько казахстанцы потратили на VIP-номера в 2023 году

Специализированные ЦОНы выдали почти 30 тысяч государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса в 2023 году. Владельцы автотранспорта заплатили за них свыше 10 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НАО "Правительство для граждан".

Для сравнения в 2022 году казахстанцы потратили на VIP-номера более семи миллиардов тенге.

Практика продажи "красивых" номеров внедрена в Казахстане в 2014 году. Доход поступает в бюджет страны.

"В 2023 году быстрее всего раскупали такие номера как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Цена каждого номерного знака – 57

МРП (210 444 тенге в 2024 году). Самые дорогие номера в VIP-линейке – 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами. Каждый такой номер обходится автовладельцу в 285 МРП (1 052 220 тенге в 2024 году)", - сообщили в госкорпорации.

Всего в специализированных центрах обслуживания населения в 2023 году по всей стране зарегистрировали более 3,2 миллиона транспортных средств и

выдали 1,1 миллиона водительских удостоверений.