Сколько казахстанцев трудоустроят в этом году, рассказали в Минтруда

Почти шесть тысяч человек могут получить микрокредиты на поддержку предпринимательских инициатив в этом году, передаёт BaigeNews.kz. На эти цели выделили 29 миллиардов тенге, рассказал на брифинге в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев.

"Предоставление безвозмездных грантов, позволяющих гражданам открывать собственное дело, осуществляется ежегодно. В этом году для предоставления грантов девяти тысячам граждан предусмотрены 13 миллиардов тенге", - проинформировал вице-министр.

Олжас Ордабаев рассказал о том, как ведомство помогает казахстанцам находить рабочие места. В прошлом году было трудоустроено более 963 тысяч человек. Больше половины из них приходится на Туркестанскую, Жамбылскую, Алматинскую области, а так же города Алматы, Астана и Шымкент.

"В рамках национальных проектов было трудоустроено свыше 265 тысяч граждан, в том числе более 198 тысяч направлены на субсидируемые государством рабочие места. По инициативе главы государства "100 рабочих мест на 10 тысяч населения" трудоустроено больше 382 тысяч человек, на предложенные работодателями вакансии – 316 тысяч. Более 50 процентов трудоустроенных – это молодёжь в возрасте до 35 лет", – рассказал вице-министр.

В этом году, по словам Олжаса Ордабаева, планируют обеспечить работой свыше более 948 тысяч человек.