Сколько казахстанцев смогут претендовать на спецвыплаты в 2024 году

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова в рамках рабочей поездки в Караганду, рассказала шахтёрам о внедрении новой спецсоцвыплаты гражданам, длительное время работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет до достижения пенсионного возраста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.

"Обязательными условиями назначения спецсоцвыплаты являются: достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет", - сообщила Жакупова.

Специальная социальная выплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников: специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере 2 прожиточных минимумов; из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ; за счет средств работодателей в размере 1 ПМ, из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Кроме того, как отметила министр, работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений.

Министр отметила, что выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

С учетом обязательных условий для назначения спецсоцвыплаты, по данным Единого накопительного пенсионного фонда, претендовать на нее в 2024 году смогут более 37 тыс. работников, в 2025 году – свыше 42 тыс., в 2026 году – более 47 тыс. Таким образом, число потенциальных получателей выплаты будет ежегодно увеличиваться.