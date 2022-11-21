Сколько казахстанцев получают соцвыплаты по потере работы, рассказали в Минтруда

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С начала года 92,2 тысячи человек получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери работы, при этом 87,3 тысячи гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счёт средств ГФСС в размере до 40 процентов от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.