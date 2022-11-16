Сколько казахстанцев имеют более 20 квартир - данные "Отбасы банка"

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В ходе форума стратегических инициатив в Астане председатель АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова сообщила о том, сколько казахстанцев имеют более одной квартиры, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, свыше 700 тысяч граждан РК имеют в собственности больше двух квартир, у 147 человек их свыше 20.

"Если около 10 миллионов человек относятся к экономически активному населению, получается, фактически 60 процентов являются домовладельцами. Это хороший результат для 30 лет независимости. Если будем погружаться в структуру, то там 5,6 миллиона, фактически 90 процентов – владельцы единственного жилья. Две квартиры имеют 607 тысяч граждан, на 84 394 человек зарегистрировано по три объекта недвижимости, на 16 509 человек - по четыре объекта недвижимости, на 4 823 человек – по пять объектов. По шесть квартир у 1 935 человек, семь квартир – у 942-ух. 147 человек имеют 20 и более квартир".

По данным "Правительства для граждан", на конец 2021 года в Казахстане зарегистрировано 6,3 миллиона домовладельцев.