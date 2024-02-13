Сколько казахстанцев будут сдавать декларацию к 2025 году

В систему всеобщего декларирования должно войти порядка 13 млн казахстанцев к 2025 году, передаёт BaigeNews.kz.

По информации КГД МФ РК, на первом этапе с 1 января 2021 года "входную" декларацию представили порядка 580 тыс. госслужащих и приравненных к ним лица, а также их супруги. На втором этапе, с 1 января 2023 года, декларацию представили порядка 2,1 млн работников госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги.

"На третьем этапе, который наступил 1 января 2024 года, планируется, что декларацию обязаны будут представить 3,9 млн физлиц – это руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

В 2025 году будет четвертый этап, в ходе которого декларацию предоставят порядка 6,4 млн оставшихся категорий граждан. Например, работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие. Итого в систему всеобщего декларирования должно войти порядка 13 млн человек", - заместитель председателя КГД МФ РК Кайрат Миятов в СЦК.