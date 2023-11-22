Сколько казахстанских семей получили пособия по многодетности в 2023 году

С начала 2023 года в среднем 539,1 тыс казахстанских семей получают соцвыплаты по многодетности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

"Выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 539,1 тыс. семей на общую сумму 339,4 млрд тенге, в том числе за октябрь данный вид пособия получили 534,9 тыс. семей на общую сумму 35,4 млрд тенге", - сообщили в Минтруда.

В ведомстве уточнили, что на данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

- с 4 детьми – 16,03 МРП или 55 304 тенге;

- с 5 детьми – 20,04 МРП или 69 138 тенге;

- с 6 детьми – 24,05 МРП или 82 973 тенге;

- с 7 детьми – 28,06 МРП или 96 807 тенге;

- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 13 800 тенге на каждого ребенка.

С 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%.