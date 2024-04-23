Сколько казахстанок старше 50 лет стали матерями в 2023 году

За 2023 год в Казахстане родилось 388,4 тысячи детей (403,8 тысячи в 2022 г.оду), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Из них 51,6% – мальчики, 48,4% – девочки. 230,3 тысячи детей или 59% из общего числа родившихся появились на свет в городской местности, остальные 158 тысяч детей (41%) – в сельской.

Общий коэффициент рождаемости в 2023 году составил 19,52 на 1000 человек, в 2022 году он был на уровне 20,57 родившихся на 1000 человек. Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (26,74 человек на 1000 населения), Туркестанской (26,18) областях и Шымкенте (25,7).

"Основные доли рождений приходятся на женщин в возрасте 25-29 лет и составляет 29%, в возрасте 30-34 лет – 26%. Женщины в возрасте до 20 лет в прошлом году родили 12,6 тысячи детей, старше 50 лет – 96 детей. При этом средний возраст матери в 2023 году составил 29,7 лет", – сообщили в ведомстве.

23% родившихся детей были вторыми по очередности в семье (90,7 тысячи детей), восьмым ребёнком в семье стали более 1000 детей.

За 2023 год в стране родилиись 4 075 двоен, 48 троен и одна четверня.