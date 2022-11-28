Сколько кандасов вернулось в Казахстан с начала года

Фото: diapazon.kz

Более 15,6 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

"По состоянию на первое ноября 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 15 637 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись один миллион 103,5 тысячи этнических казахов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более половины кандасов (65,2 процента), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 9,2 процента – из КНР, 8,8 процента – из России, восемь процентов – из Туркменистана, 4,8 процента – из Монголии, и четыре процента – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились: в Алматинской (28,1 процента), Мангистауской (16,3 процента), Туркестанской (8,7 процента) и Жамбылской (6,1 процента) областях, а также в городах Астана (девять процентов), Шымкент (6,9 процента) и Алматы (5,5 процента).

На первое ноября число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,6 процента, 26,7 процента человек моложе трудоспособного и 13,7 процента – пенсионеры.