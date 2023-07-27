Сколько ипотечников в Казахстане

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В мае число казахстанцев с кредитом на жильё достигло полумиллиона и продолжает расти. На 1 июля в Казахстане уже зарегистрировано 507.4 тысячи ипотечников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Как сообщили аналитики Первого кредитного бюро, с начала года в РК оформлено 21,6 тысячи ипотечных займов. Таким образом, за шесть месяцев рост составил 4.4 %.

За год (с июля 2022-го по июль 2023-го) в РК купили жильё в ипотеку 62,2 тысячи человек. Для сравнения: это практически столько же, как всё население таких городов, как Талгар или Конаев.

За первое полугодие 2023 года общий объём ипотечного портфеля (это общая сумма, которую должны выплатить заёмщики банкам) увеличился на 187,5 млрд тенге, или 3.6 %.

На 1 июля 2023 года общий ипотечный портфель казахстанцев составил более 5,4 трлн тенге.

Самый большой объём ипотечного портфеля в Астане — 1,3 трлн тенге и Алматы — 1,2 трлн тенге. На два мегаполиса приходится 46 % всего ипотечного портфеля республики.

Что касается средней задолженности по ипотеке — суммы, которую заёмщик должен выплатить банку, то аналитики отмечают, что в первом полугодии она снижается: с начала года показатель просел на 1.6 %.

Средняя задолженность по ипотеке на 1 июля составила 10,2 млн тенге.

Самая высокая средняя задолженность у алматинцев — 13,6 млн тенге и астанчан — 12,7 млн тенге.

И ещё интересный факт: по итогам первого полугодия в Алматы ипотечный портфель вырос на 83,6 млрд тенге, а в Астане, наоборот, снизился на 77,1 млрд тенге.