Сколько иностранцев работает в Казахстане

В минтруда рассказали, сколько всего трудовых мигрантов работает в Казахстане и из каких стран, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 1 августа 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 702 иностранных гражданина. На данный момент в Казахстане насчитывается 1 751 работодатель, использующий ИРС. На них работают более 433,4 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников", - говорится в сообщении.

По информации минтруда, наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5 181 чел. (35%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 919 чел. (13%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 340 чел. (9%), обрабатывающей промышленности – 1 147 чел. (8%), профессиональной, научной и технической деятельности – 829 чел. (6%),

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 768 чел. (25,6%), Узбекистан – 2 016 чел. (14%), Турция – 1 411 чел. (9,5%), Индия – 1 391 чел. (9,4%).

В 2023 году общая квота на привлечение в республику иностранных специалистов установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц.