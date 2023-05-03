Сколько этнических казахов вернулось в Казахстан с начала 2023 года

Фото: пресс-службы МТСЗН РК

На 1 мая 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 6 144 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 миллион 112,6 тысячи этнических казахов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.

Более половины кандасов (53,9 процента), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 19,1 процента – из КНР, 12,1 процента – из России, 5,6 процента – из Туркменистана, 5,7 процента – из Монголии и один процент – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,2 процента), Мангистауской (13,8 процента), Туркестанской (6,4 процента), и Жамбылской (5,1 процента) областях, а также в городах Астана (11 процент), Алматы (8,8 процента) и Шымкент (7,1 процента).

На 1 мая число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 68,8 процента, 22,9 процента человек моложе трудоспособного и 8,3 процента – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 18 процент имеют высшее образование, 38,6 процента среднее специальное образование, 37,4 процента общее среднее образование и 5,9 процента не имеют образования.