Сколько этнических казахов вернулись в Казахстан с начала 2024 года

По состоянию на 1 марта 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 2 800 этнических казахов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

По информации ведомства, более половины кандасов (49,6%), прибывших в Казахстан с начала 2024 года, являются выходцами из КНР, 31,9% – из Узбекистана, 6,8% – из Туркменистана, 6,5% – из Монголии, 3,9% – из России и 1,3% – из других стран. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 131,1 тыс. этнических казахов.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2 433 человека. По состоянию на 1 марта 2024 года в регионы расселения переселено 607 кандасов.

"По состоянию на 1 марта 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,7%, несовершенолетние 31,9% и пенсионеры 9,4%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16,9% имеют высшее образование, 21,3% среднее специальное образование, 55,3% общее среднее образование и 6,5% не имеют образования. Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области", - говорится в сообщении.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг).