Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на весенних каникулах

Весенние каникулы у казахстанских школьников продлятся 11 дней - с 21 по 31 марта включительно, передаёт BaigeNews со ссылкой на министерство просвещения.

"Весенние каникулы для школьников составят 11 дней и продлятся с 21 по 31 марта включительно", - говорится в сообщении.