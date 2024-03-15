  • 15 Марта, 11:31
  • BAIGENEWS

Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на весенних каникулах

Сегодня, 10:21
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jana-kezen.kz Сегодня, 10:21
Сегодня, 10:21
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Фото: jana-kezen.kz

Весенние каникулы у казахстанских школьников продлятся 11 дней - с 21 по 31 марта включительно, передаёт BaigeNews со ссылкой на министерство просвещения.

"Весенние каникулы для школьников составят 11 дней и продлятся с 21 по 31 марта включительно", - говорится в сообщении.

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