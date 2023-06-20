Сколько дней отдохнут казахстанцы на Курбан-айт

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Первый день Курбан-айта выпадает на среду, 28 июня - он будет выходным, передаёт BaigeNews.kz. А вот в июле казахстанцы смогут отдохнуть сразу 4 дня подряд - с четверга по воскресенье 6,7,8 и 9 июля.

При этом, 1 июля, суббота - будет рабочим днём. Эта информация актуальна для тех, кто работает по пятидневной неделе. При шестидневной рабочей неделе дни отдыха приходятся на 6, 7 и 9 июля.

Напомним, что перенос выходного дня был утверждён постановлением правительства. Это позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.