Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023
Сегодня, 13:26
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Сегодня, 13:26Сегодня, 13:26
177Фото: Baigenews.kz
Одиннадцать дней отдохнут казахстанцы в декабре 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.
В этом году Государственный праздник День независимости, который отмечается 16 декабря, выпадает на субботу. Это означает, что у казахстанцев появится дополнительный выходной день – понедельник. Таким образом, три дня отдохнут казахстанцы на День независимости.
Кроме того, в этом году предновогодние дни - 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. В новом году казахстанцы отдохнут 1 и 2 января.
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