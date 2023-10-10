Сколько девочек не ходят в школу из-за хиджаба в Казахстане
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Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве рассказал, сколько девочек не ходят в школу из-за хиджаба в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В начале сентября их было более 150, но после разъяснительной работы с родителями, таких вопросов сейчас не существует. Все понимают, что школа рассчитана для получения образования, воспитания, поэтому большинство родителей понимает и принимает", - сказал он.
Ссылаясь на данные акиматов, министр также добавил, что у него на руках нет данных по регионам по количеству учеников, носящих платок.
"По предоставляемой мне информации, таких учеников нет. Были вначале проблемы, сейчас они исчерпываются, потому что родители начинают понимать, что первая задача школы – получение качественного образования и воспитания, мы не должны путать одно с другим", - указал глава Минпросвещения.
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