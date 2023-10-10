Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве рассказал, сколько девочек не ходят в школу из-за хиджаба в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В начале сентября их было более 150, но после разъяснительной работы с родителями, таких вопросов сейчас не существует. Все понимают, что школа рассчитана для получения образования, воспитания, поэтому большинство родителей понимает и принимает", - сказал он.

Ссылаясь на данные акиматов, министр также добавил, что у него на руках нет данных по регионам по количеству учеников, носящих платок.