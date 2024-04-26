Сколько денег казахстанцы тратят на продукты

За 2023 год расходы казахстанцев составили в среднем 1,1 млн тг на душу населения — на 15,2% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.

В региональном разрезе наибольшие расходы традиционно были зафиксированы в Алматы: 1,5 млн тг в год на душу населения (или 121,4 тыс. тг в месяц), плюс 14,7% за год. Вторую строчку заняла Астана (1,4 млн тг в год на душу населения, или 116,1 тыс. тг в месяц), третью — Карагандинская область (1,3 млн тг в год на душу населения, или 111,7 тыс. тг в месяц).

Наименьшие показатели были отмечены в Туркестанской области: 739,4 тыс. тг в год, или 61,6 тыс. тг в месяц в среднем на человека. Далее идут Шымкент (837,1 тыс. тг на душу населения в год, или 69,8 тыс. тг в месяц) и Кызылординская область (859,9 тыс. тг на душу населения в год, или 71,7 тыс. тг в месяц).

Основная часть расходов населения пришлась на потребительские расходы: 92,1%. Всего за 2023 год потребительские расходы составили 988,5 тыс. тг на душу населения — на 14,7% больше, чем годом ранее. Из них 550,8 тыс. тг пришлось на продовольственные товары (в среднем 45,9 тыс. тг в месяц), 248,8 тыс. тг — на непродовольственные товары (в среднем 20,7 тыс. тг в месяц), 188,9 тыс. тг — на платные услуги (15,7 тыс. тг в месяц).

Расходы на погашение кредита и долга достигли 62,5 тыс. тг — сразу на 22,3% больше, чем годом ранее. В среднем в месяц это составило 5,2 тыс. тг на душу населения.

Расходы на материальную помощь родственникам и знакомым, а также алименты выросли на 20,4%, до 20,1 тыс. тг в год, расходы на налоги, платежи и другие выплаты — на 28%, до 1,9 тыс. тг.

Среди расходов на продовольственные товары 505,2 тыс. тг составили траты на продукты питания и безалкогольные напитки, 22,2 тыс. тг — на питание вне дома, 15,2 тыс. тг — на табачные изделия, 6,5 тыс. тг — на алкогольные напитки.

Треть расходов на продукты питания пришлась на мясо и мясопродукты. За прошлый год каждый казахстанец потратил на мясо в среднем 168,9 тыс. тг — на 12,6% больше, чем годом ранее. Далее идут расходы на хлебопродукты и крупяные изделия (78,1 тыс. тг), молочные продукты (53,9 тыс. тг), фрукты (44,3 тыс. тг) и овощи (36,2 тыс. тг).

Что касается непродовольственных товаров, больше всего казахстанцы тратили на одежду, ткань и обувь: в среднем 80,6 тыс. тг на душу населения за год — на 7,3% больше, чем годом ранее. Далее идут расходы на мебель, предметы домашнего обихода и бытовую технику (47,7 тыс. тг на человека в год), а также на автотранспортные средства и горюче-смазочные материалы для личных транспортных средств (42,4 тыс. тг).

Среди платных услуг большая часть расходов пришлась на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт: 54,5 тыс. тг в год на душу населения. В список наиболее затратных статей расходов также вошли связь (33,2 тыс. тг за год), транспорт (25,4 тыс. тг), образование (16,1 тыс. тг) и здравоохранение (14,8 тыс. тг).

Согласно данным picodi.com на август 2023 года, непосредственно на продукты питания казахстанцы тратили 49,4% от потребительских расходов (по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за полный 2023 год доля продуктов питания составила 51,1%, а доля продовольственных товаров в целом — 55,7%). Хуже, чем в Казахстане, ситуация обстояла только в таких странах, как Нигерия (59%), Мьянма (56,6%), Кения (56,1%), Бангладеш (52,7%), Лаос (50,6%) и Ангола (49,7%). Отметим, что оценивались 105 стран.

Меньше всего тратили на продукты питания жители США (6,7% расходов), Сингапура (8,4%) и Великобритании (8,7%). В соседней России доля составила 29%, в Беларуси — 32,1%, в Туркменистане — 36,9%, в Молдове — 41,1%, в Украине — 41,6%, в Азербайджане — 43,6%, в Узбекистане — 46,5%.