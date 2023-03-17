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ummet.kz Сегодня, 12:51
238
Сегодня, 12:51
238
Фото: ummet.kz

Сколько человек наказали за нарушения в сфере религии, рассказали в акимате Алматы

В Алматы в 2022 году за нарушения в религиозной сфере наказали 12 человек, передает BaigeNews.kz. Об этом рассказали в управлении религии акимата города. Как сообщили в ведомстве, они были привлечены к административной ответственности. 

"Чтобы не попасть в сети псевдорелигиозных организаций, достоверную информацию можно получить на сайте Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, а также из других официальных источников. Кроме того, в Республике Казахстан действует закон "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" от 11 октября 2011 года, регулирующий правонарушения в религиозной сфере. В случае совершения правонарушений в религиозной сфере в рамках настоящего закона управление, как местный исполнительный орган, составляет протокол и направляет дело суд для дальнейшего рассмотрения.Необходимо отметить, что в 2022 году в г. Алматы за правонарушения в религиозной сфере к административной ответственности привлечены 12 человек", - проинформировали в акимате Алматы.

Также, как сообщили в акимате, в Алматы действует Клуб руководителей религиозных объединений. Он работает при управлении по делам религий города и функционирует с 2017 года. В состав клуба вошло большинство основных конфессий города. 

"В практику вошло проведение различных культурных, спортивных, социальных мероприятия и собраний. Данные мероприятия направлены на укрепление межконфессионального согласия, развитие доверительных отношений между представителями различных конфессий и государственных органов. Стоит, отметить что на сегодняшний день деятельность Клуба вносит существенный вклад в укрепление межконфессионального согласия в республике и государственно-конфессиональных отношений. Что касается вопроса деструктивных религиозных течений, то хотелось бы отметить, что у нас есть центр консультации и реабилитации при управлении. Его основной задачей является: оказание, консультативной, реабилитационной помощи лицам, попавшим под влияние радикальных религиозных групп и организаций. В данном центре работают квалифицированные специалисты-религиоведы, теологи и психологи. Если ваши близкие и родственники стали жертвами деструктивного религиозного течения, вы можете обратиться за помощью в наш центр", - добавили в управлении. 

Кроме того в ведомстве отметили, что в период проведения масштабных мероприятий в месяц Рамадан со стороны государственных органов будет оказана соответствующая поддержка в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. 

"Также управлением совместно с филиалом духовного управления мусульман Казахстана по городу Алматы может быть организован брифинг в качестве разъяснительной работы среди населения о проведении месяца Рамадан. Однако со стороны акимата не планируется организация каких-либо мероприятий, приуроченных к месяцу Рамадан", - рассказали в управлении.

Ещё по информации акимата, в городе работает Совет по связям с религиозными объединениями при акимате города Алматы.

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#религия #нарушение #Алматы
Майра Джиенгулова Журналист
Сегодня, 12:51
238
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