Сколько было выделено средств на кредитование АПК в Казахстане в 2023 году

В министерстве рассказали о проделанной за год работе по поддержке АПК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По информации министерства, в текущем году с учетом выделенных из резерва правительства 60 млрд тенге объем субсидий составил 500 млрд тенге. Так, сообщается, что на растениеводство было выделено 135,3 млрд тенге; на животноводство – 149,4 млрд тенге; на развитие переработки сельхозпродукции – 19,1 млрд тенге; на долю финансовых инструментов приходится 196 млрд тенге.

"Кроме того, по линии АО "НУХ "Байтерек" на кредитование субъектов АПК направлено 461,6 млрд тенге, в том числе через АО "Аграрная кредитная корпорация" 318,6 млрд тенге и 143 млрд тенге через АО "КазАгроФинанс", - отметили в ведомстве.

По данным Минсельхоза, также из республиканского бюджета направлено 100 млрд тенге на кредитование 65 молочно-товарных ферм, в рамках тиражирования опыта Северо-Казахстанской области.

"Главной целью тиражирования опыта СКО является импортозамещение и насыщение внутреннего рынка отдельными видами социально значимых продовольственных товаров и повышение доходов сельского населения за счет создания постоянных рабочих мест", - говорится в сообщении.

На реализацию программы "Ауыл аманаты", по информации министерства, в текущем году из средств республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге с планом выдачи 17 тыс микрокредитов. Данная мера направлена на создание более 18 тыс новых рабочих мест на селе.

В Минсельхозе сообщили, что на сегодня выдано 11,3 тыс микрокредитов на сумму порядка 68,7 млрд тенге.

"Так, принимаемые меры господдержки позволили даже несмотря на сложные условия текущего года достичь за 11 месяцев текущего года объема валовой продукции сельского хозяйства в 8,2 трлн тенге. Собрано 16,6 млн тонн зерновых, 2,1 млн тонн масличных и 5 млн кормовых культур. Собранного урожая с учетом переходящих остатков прошлого года достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка", - заверили в ведомстве.

Отрасль животноводства в Казахстане, по данным МСХ, также показывает стабильный рост. Объем производства продукции за 11 месяцев текущего года увеличился на 3,3% и составил 3,8 трлн тенге. Выросла численность поголовья КРС на 2,9% (9 млн голов), овец и коз – на 4% (23,6 млн голов), лошадей – на 8,3% (4 млн голов), верблюдов – на 5,3% (277,6 тыс. голов), а также птиц – на 9,5% (54 млн голов).

В министерстве добавили, что отрасль переработки сельхозпродукции также показывает стабильный рост. Объем производства продуктов питания вырос на 1,9% и составил 2,9 трлн тенге. В частности, выпуск сливочного масла увеличился на 18,4% (28,7 тыс. тонн), сыра и творога – на 9,3% (39,8 тыс тонн), обработанного молока – на 3% (548,1 тыс. тонн), колбасных изделий – на 1,9% (61,4 тыс тонн), растительного масла – на 1% (609,4 тыс тонн).

"Благодаря оказываемой государственной поддержке, в том числе финансовым инструментам, увеличивается приток инвестиций в отрасль. Благодаря господдержке с начала года введено в эксплуатацию 207 инвестиционных проектов на сумму 164,5 млрд тенге, в том числе: 70 проектов по животноводству на сумму 24,4 млрд тенге; 96 проект по растениеводству на сумму 34,7 млрд тенге; 30 проектов по переработке сельхозпродукции на сумму 104,2 млрд тенге; 11 проектов по прочим остальным направлениям на сумму 1,2 млрд тенге", - отметили в ведомстве.

Учитывая снятый мораторий на проверки по земельным вопросам, Главой государства поручено до конца 2023 года принять меры по 10 млн га неиспользуемым или выданным с нарушением законодательства землям. В этой связи 28 апреля 2022 года была сформирована Рабочая комиссия по изъятию земель, неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства Республики Казахстан, которая действует на постоянной основе.

"Работы по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением сельскохозяйственных земель, работа по их возврату ведется согласно установленному помесячному плану. Так, с начала 2022 года территориальными подразделениями КУЗР МСХ по республике проведено 2837 внеплановых проверок в отношении землепользователей на общей площади 6,4 млн гектаров, в результате: внесены 2025 предписаний на площади 4 млн гектаров об устранении нарушений земельного законодательства; находятся на рассмотрении судебных органов 213 материалов на площади 528,3 тыс гектара", - отчитались в министерстве.

По информации ведомства, в целом с начала 2022 года государству возвращено 9,7 млн гектаров (в 2022 году - 5,4 млн га, в 2023 году – 4,3 млн га) сельхозземель. После принятия соответствующих мер землепользователи приступили к освоению земель на площади 3,4 млн га (в 2022 году – 2 млн га, в 2023 году – 1,4 млн га).