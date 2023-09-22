  • 24 Сентября, 16:34
  • BAIGENEWS
В Казахстане посчитали число иностранных туристов в летний сезон
На 35 миллионов тенге оштрафовали госслужащих в Казахстане
Неиспользуемые 2,9 миллиона гектаров возвращены государству в этом году
Казахстанца экстрадировали из Турции за хищение около 1 млрд тенге
900 миллионов тенге на малине. Схему хищения выявили в Жамбылской области
Как чемпиона мира Ризабека Айтмухана встретили на родине
10 лет колонии получила 22-летняя закладчица в Талдыкоргане
Пожар в школе Тараза: прыгнувшие с третьего этажа девушки-строители в реанимации
14-летний подросток упал с высоты в ЖК "Триумф Астаны"
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Сколько будут получать шахтёры в виде спецвыплат, рассказала Дуйсенова

22 Сентября, 22:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz 22 Сентября, 22:07
22 Сентября, 22:07
616
Фото: baigenews.kz

Шахтёры и другие казахстанцы, занятые во вредных условиях труда, будут получать спецвыплаты, сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова. Размер пособия будет зависеть от уровня минимальной зарплаты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"В среднем просчитывала, где-то около 158 тысяч тенге, но это было, когда учитывали, что минимальная зарплата составляет 70 тысяч. Думаю, Минтруда актуализирует расчёты, так как с 1 января размер МЗП составит 85 тысяч тенге. Поэтому спецвыплата может быть больше, чем я сейчас говорю. Но то, что она будет выше 158 тысяч тенге - это точно", - сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах форума ко Дню труда.

Она же озвучила базовые условия для получения этих средств. 

"Всем лицам, достигшим 55 лет, имеющим не менее семи лет стажа во вредных условиях труда и которые отчисляли обязательные профессиональные пенсионные взносы, им будет выплачена специальная выплата. Она будет из трёх источников – бюджета, ЕНПФ за счёт средств обязательных профессиональных пенсионных взносов и за счёт компаний страхования жизни. Её будут получать до достижения пенсионного возраста. По достижению 63 лет будет назначаться пенсия", - добавила вице-премьер. 

По её словам, соцвыплаты будут начисляться параллельно с заработной платой.

"Да, людям даётся право. Это сделано для того, чтобы работники могли перейти на более лёгкий труд с учётом наличия профессионального заболевания или ограничений жизнедеятельности с учётом инвалидности. Это даётся для того, чтобы они резко не теряли в заработной плате: будет в совокупности заработная плата плюс спецвыплаты", - резюмировала Тамара Дуйсенова.

Самое читаемое

Наверх