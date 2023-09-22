Сколько будут получать шахтёры в виде спецвыплат, рассказала Дуйсенова
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Шахтёры и другие казахстанцы, занятые во вредных условиях труда, будут получать спецвыплаты, сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова. Размер пособия будет зависеть от уровня минимальной зарплаты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В среднем просчитывала, где-то около 158 тысяч тенге, но это было, когда учитывали, что минимальная зарплата составляет 70 тысяч. Думаю, Минтруда актуализирует расчёты, так как с 1 января размер МЗП составит 85 тысяч тенге. Поэтому спецвыплата может быть больше, чем я сейчас говорю. Но то, что она будет выше 158 тысяч тенге - это точно", - сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах форума ко Дню труда.
Она же озвучила базовые условия для получения этих средств.
"Всем лицам, достигшим 55 лет, имеющим не менее семи лет стажа во вредных условиях труда и которые отчисляли обязательные профессиональные пенсионные взносы, им будет выплачена специальная выплата. Она будет из трёх источников – бюджета, ЕНПФ за счёт средств обязательных профессиональных пенсионных взносов и за счёт компаний страхования жизни. Её будут получать до достижения пенсионного возраста. По достижению 63 лет будет назначаться пенсия", - добавила вице-премьер.
По её словам, соцвыплаты будут начисляться параллельно с заработной платой.
"Да, людям даётся право. Это сделано для того, чтобы работники могли перейти на более лёгкий труд с учётом наличия профессионального заболевания или ограничений жизнедеятельности с учётом инвалидности. Это даётся для того, чтобы они резко не теряли в заработной плате: будет в совокупности заработная плата плюс спецвыплаты", - резюмировала Тамара Дуйсенова.
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