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Сколько автомобилей легализовали в Казахстане Сегодня, 20:09
134
Сегодня, 20:09
134

Сколько автомобилей легализовали в Казахстане

В Казахстане продолжается легализация иностранных авто. В МВД сообщили, сколько владельцев машин уже получили на руки документы, передаёт BaigeNews.kz.

"По данным на 1 февраля, одобрено 33 975 заявок. Успешно легализовано 9 658 автомобилей", - говорится в сообщении.

Ранее водители рассказали о том, с какими проблемами сталкиваются при попытке легализовать автомобиль.

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#легализация #авто #МВД
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:09
134
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