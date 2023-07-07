Скляр проинспектировал строительство нового котла на Балхашской ТЭЦ

Фото: primeminister.kz

На Балхашской ТЭЦ продолжается строительство нового, пятого котла. Ремонтными работами охвачено как основное, так и вспомогательное оборудование. Все эти меры решат проблему дефицита тепла и улучшат теплоснабжение в домах жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Ключевой для жизнедеятельности города объект в ходе рабочей поездки по Балхашу посетил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр.

Сейчас на тепломагистрали завершается монтаж отдельных мелких узлов котла №5. После этого оборудование пройдёт гидравлическое испытание и проверку плотности газовоздушного тракта. В будущем установка котла не только должна улучшить работу БТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy", но и снизить выбросы загрязняющих веществ.

Компания подала заявку в Министерство энергетики РК для включения в программу "Тариф в обмен на инвестиции". Благодаря этому появится возможность модернизировать оборудование.

"В этом году на ремонтную кампанию выделено больше, чем в прошлом году, – 4,2 млрд тенге. Нужно подготовить два котла и две турбины, выполнить капитальный ремонт для качественного прохождения отопительного сезона. Необходимо подготовить запасы угля, чтобы топливо было на складах до начала отопительного сезона. Сейчас отрабатываем этот вопрос с КТЖ и акиматом", — сказал Темирлан Утегенов, руководитель ТОО "Kazakhmys Energy".

Первый вице-премьер побывал и на участках, где идет ремонт тепловых и водопроводных сетей. В 2022 году в городе началась реконструкция магистральных сетей теплоснабжения №1 и №2. Из запланированных 10,6 км уже заменено 5,2 км. Завершиться работы должны в 2024 году.

Также в прошлом году в Балхаше приступили к реконструкции внутригородского водопровода 2-й и 3-й очередей. Обновить нужно 124 км труб. В 2022 г. строители проложили 8,6 км сетей. В планах этого года – 30 км. Работы ведутся одновременно на пяти участках.

Роман Скляр также провел рабочее совещание по вопросам дорожного строительства и ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги "Караганда – Балхаш". На сегодня работы выполнены на 71%. Всего будет отремонтировано 363 км дорожного полотна. Подрядчик построит 32 путепровода для сельхозтехники, 11 мостов, две транспортные развязки, уложит 310 водопропускных труб. Запланировано переустройство существующих инженерных линий коммуникаций. Уже построены обходы для таких населенных пунктов, как Жумабек, Аксу, Акчатау и Балхаш. В стадии завершения обход через Аксу-Аюлы.