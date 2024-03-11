Складские помещения горят на рынке в Таразе

Пожар в складских помещениях произошел на рынке в Таразе. Огнеборцы прибыли на место происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Причина возгорания устанавливается.

"В Таразе, по ул.Мамбет батыра на территории рынка "Омар ата" происходит загорание складского помещения на площади 350 кв.м. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар в 10:05 часов локализован.

В тушении пожара задействованы порядка 40 человек личного состава и 13 единиц техники ДЧС.