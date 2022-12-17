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  • Склад с боеприпасами обнаружили полицейские у жителя Актюбинской области
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 12:02
40
Сегодня, 12:02
40
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Склад с боеприпасами обнаружили полицейские у жителя Актюбинской области

Сотрудники УБОП департамента полиции Актюбинской области задержали жителя Алгинского района. У мужчины изъяли целый арсенал оружия, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, операция по задержанию проходила в рамках ОПМ "Правопорядок". По версии следствия, задержанный мужчина — участник организованной преступной группы и приверженец деструктивного религиозного течения.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

"Во время обыска у него дома обнаружены и изъяты пистолеты Макарова, охотничье ружье марки "Mossberg", 12 калибра, 38 патронов девятого калибра от ПМ, 19 патронов 12 калибра, патронташ, охотничий нож и 18 религиозных книг. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Алгинского района по статье 287 часть 3 УК РК", — сообщили в МВД.

  Мужчина водворен в ИВС Алгинского районного отдела полиции. 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#полиция #оружие #ОПГ
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:02
40
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