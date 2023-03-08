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Скидки на поезд, цветы на улице, призы в ЦОНах. Как казахстанок поздравляют с 8 марта
По случаю праздника 8 марта на улицах и в общественных местах Астаны волонтёры раздавали дамам тюльпаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата столицы.
На железнодорожном вокзале Астаны аналогичную акцию провели транспортные полицейские. Также был организован концерт
Также 7-8 марта поздравляют пассажирок проводники поездов дальнего следования и в пригородных электричках, сообщает новостной Telegram-канал "Казакстан темiр жолы".
К празднику национальный перевозчик организовал скидку до 50 процентов на стоимость проезда в поездах, отправляющихся 8 марта в следующих направлениях:
- № 3/4 Алматы – Астана (Тальго);
- № 9/10 Алматы – Астана (Бәйтерек);
- № 37/38 Мангистау – Семей;
- № 45/46 Павлодар – Туркестан;
- № 47/48 Атырау – Астана;
- № 65/66 Жезқазған – Астана (Тальго);
- № 79/80 Астана – Арқалық (Тальго);
- № 81/82 Костанай – Астана (Тальго);
- № 313/314 Атырау – Мангистау;
- № 613/614 Бейнеу – Уральск;
- № 623/624 Астана – Петропавловск.
Обладатели дисконтных карт "Алтын", "Күміс" могут получить дополнительные скидки, сообщили в КТЖ.
В преддверии 8 марта в ЦОНах Казахстана каждой клиентке дарили тюльпаны и поздравительные открытки. Кроме того, были разыграны 60 памятных призов. Клиентки, которые обратились в ЦОН 6 марта, бросали в барабан талоны очереди со своим номером телефона. Представители ЦОН рандомным путём выбрали по три победительницы в своём регионе. Им вручали такие памятные призы, как рюкзак с логотипом госкорпорации "Правительство для граждан", зонт и термос.
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