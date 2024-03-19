Сканер за 105 миллионов планировала закупить библиотека в Кокшетау

Акмолинская областная универсальная научная библиотека имени М. Жумабаева запланировала закупить планетарный сканер за свыше 105 миллионов тенге. Любопытный лот попал в зрение общественников. Антикор-эксперты также обратили внимание на то, что даже капитальный ремонт здания здесь намерены сделать за меньшие деньги, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На лот с размахом на сайте госзакупок обратили внимание антикор-волонтёры.

Итак, Акмолинская областная универсальная научная библиотека имени М.Жумабаева при управлении культуры Акмолинской области запланировала закуп одного сканера (планетарный, роботизированный, для поточного сканирования с автоподачей) за 105 357 142,86 тенге.

"При этом, на "Завершение капитального ремонта здания библиотеки" заложили куда менее скромную сумму 89 527 416,00 тенге. Что это за чудо-сканер такой, что стоит дороже капитального ремонта здания?", – задался резонным вопросом руководитель акмолинского филиала РОО "Әділдік жолы" Ерлаз Жайыкбаев.

Немного погуглив, эксперты нашли несколько казахстанских ресурсов, которые занимаются реализацией подобного рода сканеров.

"Так вот, стоимость самого простого планетарного сканера у них составляет 6 900 000 тенге, а самый навороченный оценивается в 14 500 000. Экономия при закупке даже самого дорогого оборудования может составить 90 857 142,86 тенге. Как вам такое? Пишем по традиции письма и идем мониторить дальше", – заключил общественник.

Прокомментировать попытку закупки с размахом корреспондент BaigeNews.kz. попросил представителей управления культуры.

"Автоматический книжный Сканер ScanRobot планетарный, роботизированный, для поточного сканирования с автоподачей" необходим для сканирования книг, газет и журналов с 1952 года выпуска. Это позволит в рамках программы "Цифровой Казахстан" оцифровать фонды библиотек в срок до 2025 года в полном объёме", – пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что данный сканер позволит оцифровать фонды в быстром режиме. При этом возможно будет отсканировать каждую страницу с точным, постоянным и максимальным разрешением – независимо от размера издания, толщины и качества бумаги.

"Сканер также позволяет перелистывать листы бесконтактно воздушным потоком. Техника обладает уникальными техническими характеристиками. Стоимость сканера была запланирована на основании ценовых предложений потенциальных поставщиков", – добавили в управлении культуры.

Стало известно, что на сегодняшний день на основании решения сессии Акмолинского областного маслихата от 15 марта эти деньги вернулись в бюджет. Библиотека осталась без чудо-сканера.

Напомним, в Акмолинской области уже сформировался целый список щедрых закупок, вернее, попыток закупа. Там и комфортные машины, и дорогостоящие гаджеты. В числе недавних – лот на покупку кроссовера за 22 млн тенге, который заявило управление физической культуры и спорта. В технической спецификации упоминаются раздельный климат контроль, наличие датчиков дождя, света, камер заднего вида, светодиодных огней, мультифункционального рулевого кресла, круиз-контроля, с ограничителем скорости и даже центрального подлокотника с подстаканниками. А среди требований – ряд с креплением для детских сидений и электрический Child Lock. Для спортивных чиновников очень важно, чтобы дверные ручки в автомобиле были отделаны хромом, а рулевое кресло и селектор КПП – кожей. Также они затребовали подогрев сидений, серебристую декоративную накладку на бамперы и мультимедиа-систему и не менее 12 динамиков.

Пока неизвестно, отозвало ли ведомство лот после излишнего к нему внимания. Так же, как и в случае с капремонтом в библиотеке, здесь уместно напомнить о том, что, к примеру, триатлонисты много лет ждут автобус для поездок на учебно-тренировочные сборы и соревнования. Деньги были выделены, но вскоре оказалось, что транспорт подорожал и покупку вновь отложили на неопределённое время.