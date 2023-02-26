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кадр с видео Сегодня, 14:21
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Сегодня, 14:21
89
Фото: кадр с видео

Скандалом в столичном аэропорту заинтересовались в КГА

Задейржка рейса "Астана-Шымкент" закончилась скандалом в столичном аэропорту. Инцидент попал на видео и разлетелся по социальным сетям, передаёт BaigeNews.kz.

По словам пассажиров, самолёт компании Fly Arystan должен был вылететь из Астаны в Шымкент 25 февраля в 5.40 утра. Однако из-за непогоды рейс сначала задержали на 10 часов, а потом пассажирам, которые всё это время ждали в аэропорту, прислали SMS о том, что вылет отменили. Разгневанные клиенты авиакомпании устроили потасовку. 

@rauan_g

 

♬ оригинальный звук - rauan_g

Люди начали кидать сумки с вещами, пластиковые бутылки из под питьевой воды, повалили информационные столбики и оградительные ленты.

"В ходе проведения разбирательств была установлена 27-летняя жительница столицы вылетавшая данным рейсом, в отношении которой были составлены административные протокола по статьям "Мелкое хулиганство" и "Побои". После нормализации обстановки, пассажирам данного рейса был осуществлен возврат авиабилетов по месту приобретения",— сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

Инцидент также прокомментировали в Комитете гражданской авиации.

"Рейс КС-7307 Астана-Шымкент 25 февраля 2023 года был запланирован на 5:40 на воздушном судне "Эйрбас-А320. В связи со сложными погодными условиями (сильный попутный ветер в аэропорту Шымкент), вылет рейса был задержан и в дальнейшем отменен. По всем фактам изменения статуса рейса были направлены соответствующие уведомления пассажирам. Во время ожидания вылета, в соответствии с действующим законодательством, пассажирам была организована раздача прохладительных напитков и горячего питания. Также, всем обратившимся пассажирам был оформлен полный возврат билетов", — сообщили в КГА.

В ведомстве также отметили, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут дополнительную проверку по этому факту.

"В случае установления нарушений со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры. Главным приоритетом в гражданской авиации является безопасность полетов", — заверили в КГА.

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#скандал #аэропорт астаны #КГА
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:21
89
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