Скандал в Кыргызстане: арестован жених племянницы президента

По информации Kaktus Media, в Кыргызстане был арестован Афтандил Сабырбеков, которого ранее считали женихом Лазат Нуркожоевой, племянницы президента Кыргызстана - Садыра Жапарова, передаёт BaigeNews.

"5 июля сотрудники милиции по подозрению в распространении и изготовлении наркотиков задержали Афтандила Сабырбекова, являющегося женихом племянницы президента Кыргызстана. Подозреваемый Сабырбеков водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Днем 9 июля Первомайский районный суд дал санкцию на арест подозреваемого. Также предварительно известно, что по данному делу проходят несколько человек", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов подтвердил, что жених был арестован.

"Есть все основания полагать, что основной целью этого молодого человека было найти людей во власти ("крышу") для защиты его противоправной деятельности. Подчеркну, что президент Садыр Жапаров независимо от того, кто бы это ни был, не будет прикрывать и скрывать незаконную деятельность. Подробности противоправной деятельности бывшего жениха и его сообщников будут выясняться в ходе следствия", - сказал Алагозов.