Скандал с вырубкой берёзовой рощи в Петропавловске дошёл до суда

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В Петропавловске скандал с вырубкой берёзовой рощи дошёл до суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Деревья на участке почти в один гектар спилили прошлой осенью и это возмутило горожан, которые живут рядом.

"Я здесь вырос, мне больно на это смотреть. Я человек с лесным образованием, поэтому не могу понять, как землю общего пользования, она в своё время была в гослесфонде, передали, каким образом это спилили и отдали в частные руки", — говорит житель Петропавловска Андрей Лопацкий.

Оказалось, что ещё в 2006 году земли на въезде в город вывели из гослесфонда. Часть территории у государства выкупил местный предприниматель. Потом этот участок он перепродал, теперь тут планируют построить автосалон. Местные активисты обратились в различные инстанции, чтобы не допустить этого.

Есть нарушения или нет, сейчас выясняют в суде. Истец в лице Департамента по управлению земельными ресурсами требует признать недействительными сделки, совершённые со спорным участком. Ответчики с этим не согласны.

"То, что участок находится в придорожной полосе, мы данное нарушение не усматриваем, потому что согласно закону об автомобильных дорогах в придорожной полосе возможно использовать земельные участки только для целей придорожного сервиса, то есть для строительства и расположения гостиниц, СТО, газовых и бензиновых заправок и так далее", — говорит представитель ответчика Айдос Кенбеилов.

Госорганы пока воздерживаются от комментариев по поводу спорного вопроса. Окончательную точку в этом деле поставит суд.