Скандал с соседкой перетёк в стрельбу по жилому дому в ВКО

Мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Восточно-Казахстанской области из-за скандала с соседкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело.

"В отдел полиции района Алтай обратился житель города, который сообщил, что в вечернее время неизвестный выстрелил в окно его квартиры, тем самым причинив ущерб в размере 50 000 тенге. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний молодой человек, проживающий в соседнем подъезде", - сообщили в департаменте полиции ВКО.

В ходе безотлагательного обыска в доме задержанного полицейские обнаружили и изъяли два патрона 12 калибра, одноствольное охотничье ружье марки "ИЖ-18 ЕМ-М" и три гильзы 12 калибра, 8 патронов также 12 калибра.

"Как оказалось, в тот вечер мужчина поругался с соседкой, что живет этажом выше потерпевшего. Подозреваемый вышел во двор. В доме напротив он приметил окна своей обидчицы. Одержимый обидой, молодой человек навел ружье на цель, однако промахнулся - пуля угодила в окно ничем неповинного соседа. Как выяснилось позже, окна обидчицы выходят на другую сторону двора", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 3 УК РК "Хулиганство". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения либо ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет.