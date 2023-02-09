Скандал с переводом книг на казахский язык. В МИОР прокомментировали ситуацию

Фото: pixabay.com

Министерство информации и общественного развития (МИОР) "оставило без оплаты известных дикторов, звукорежиссёров и актёров", работавших над переводом книг на казахский язык. Статьи с такими заголовками появились в соцсетях. В ведомстве прояснили ситуацию, вызвавшую общественный резонанс, передаёт BaigeNews.kz.

8 февраля в соцсетях вышло несколько публикаций о том, что МИОР якобы кинул людей, участвовавших в реализации услуги "Перевод на государственный язык и распространение в электронном формате лучших мировых образцов детской и юношеской литературы, гуманитарных и технических учебников, деловой литературы". Исполнителем услуги являлось ТОО "Аттик-Строй".

"Перед государством и обществом стоит задача ускоренного развития казахского языка как языка межнационального общения. Для достижения этой цели очень важно повышение статуса казахского языка, расширение сферы его применения, увеличения количества литературы и контента на казахском языке. С этой целью МИОР в июне 2022 года объявило открытый конкурс на портале госзакупок по оказанию вышеназванной услуги. Победителем признали ТОО "Аттик-Строй". Между МИОР и ТОО в августе 2022 года заключён договор о государственных закупках по переводу 15 книг", - сообщила подробности директор департамента общественной модернизации МИОР Бекзада Шаханова.

По условиям договора, поставщик взял на себя обязательства до 15 декабря 2022 года перевести 15 книг с английского языка на казахский язык, подготовить аудиоверсии в электронном e-PUB формате, а также получить от правообладателей книг авторские права, разрешающие их перевод на казахский язык и на дальнейшее распространение.

Однако выигравшая конкурс компания несвоевременно, некачественно и не в полном объёме представила материалы в рамках принятых на себя обязательств.

"В книгах выявлены многочисленные грамматические и технические ошибки. Кроме того, из 15 переведённых книг только на восемь получены авторские права, что не соответствуют условиям договора, соответственно не позволяет распространению литературы среди населения и на территории Казахстана. Согласно Закону РК "О государственных закупках" принято решение не принимать некачественно предоставленные материалы, которые не соответствуют условиям заключённого договора и технической спецификации", - сообщила представитель министерства.

Она уточнила, что МИОР, предварительно неоднократно уведомив поставщика о необходимости надлежащим образом исполнить условия договора, приняло решение расторгнуть договор в соответствии с законодательством РК.

Идут судебные процессы по признанию ТОО "Аттик-Строй" недобросовестным участником госзакупок.

"Министерство не имеет никаких претензий к дикторам и звукорежиссёрам, привлечённым к записи аудиоверсии книг, так как они не несут ответственность за перевод книг и получение авторских прав. Более того, мы считаем, что дикторы добросовестно выполнили свои обязательства и имеют право требовать с ТОО "Аттик-Строй" полную оплату за проделанную работу. В случае, если ТОО "Аттик-Строй" заключил договор с дикторами и звукорежиссёрами и несвоевременно оплатил оказанные услуги, в соответствии с законодательством РК последние имеют право обратиться в судебные органы. Считаем, что интересы развития государственного языка и обеспечение доступа населения страны, в том числе подрастающего поколения к качественным материалам на государственном языке, является основным приоритетом данного проекта", - отметили в МИОР.

В ведомстве пояснили, что министерство как государственный орган не может допустить оплату некачественно выполненной услуги за счёт бюджетных средств. Распространение такой литературы может вызвать общественный резонанс, а также оказать негативное влияние на развитие государственного языка.