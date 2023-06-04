Скандал с дисквалификацией и слезами произошёл на "Ролан Гаррос"

Фото: sports.kz

Чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации своих соперниц по 1/8 финала "Ролан Гаррос" — 2023 в парном разряде — японки Мию Като и индонезийки Алдилы Сутджиади, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.

По ходу второго сета Като попала мячом в болгёрл, из-за чего та расплакалась. Изначально судья на вышке расценила этот инцидент как случайный.

Действительно, Като посылала мяч не на эмоциях, делала это спокойно. Однако Боузкова и Соррибес-Тормо сначала потребовали вызвать супервайзера, а потом настаивали на дисквалификации соперниц на основании того, что удар мяча вызвал у девочки слёзы. В итоге Като и Сутджиади решили дисквалифицировать.

Попавшая в болгёрл мячом Като покидала корт со слезами на глазах.

Отметим, что если бы четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина не снялась бы с "Ролан Гаррос" из-за болезни, то Соррибес-Тормо стала бы соперницей казахстанки в одиночном разряде за выход в 1/8 финала турнира.