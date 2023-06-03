Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос"

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Елена Рыбакина досрочно завершила выступление на "Ролан Гаррос" Как передает ряд зарубежных источников, сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина снялась с Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня четвертая ракетка мира Рыбакина должна была сыграть в третьем раунде женского одиночного разряда с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (132-е место рейтинге WTA), однако теперь Соррибес-Тормо вышла в четвёртый круг на отказе соперницы.

Как сообщает Telegram-канал "Спорт Шредингера", Елена Рыбакина заболела.

"Вчера мне стало нехорошо. Поднялась температура. Сегодня я тоже чувствую себя плохо. Тяжело будет играть в таком состоянии. Температура, головная боль, плохо спала. Я начала чувствовать симптомы после второго матча.

Мне не повезло. Я постараюсь восстановиться к травяному сезону. План был сыграть в Берлине, Истбурне и Уимблдоне", — цитирует спортсменку "Спорт Шредингера".

Напомним, что в первых двух матчах на "Ролан Гаррос" Елена Рыбакина обыграла чешских теннисисток Бренду Фрухвиртову и Линду Носкову.