В Костанае разгорелся скандал из-за детских садов

В Костанае хотят массово закрыть частные детские сады, работающие при школах. Родители сотен малышей узнали, что в скором времени водить детей им будет некуда. У девяти частных садов, в которых располагаются бюджетные группы по госзаказу, на днях истекает срок аренды помещений. В ситуации разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

"Наших детей хотят выбросить на улицу?"

Частное дошкольное учреждение "Алдияр" находится в бурно развивающемся микрорайоне Костаная. Государственного детского сада с казахским языком обучения, как, впрочем, и с русским, в этом районе просто нет. Местные власти обещали начать его строительство еще в прошлом году, но воз и ныне там. Теперь в планах звучит 2024 год, только вот родителям малышей от этого не легче. Сад им нужен сейчас, а потому новость о предстоящем закрытии частного дошкольного учреждения, которое работает при школе № 15 девятый год, они восприняли очень негативно.

Внуки жительницы Костаная Бадиги Нугмановой ходят в этот детский сад с 2016 года. Сейчас дошкольную организацию посещают двое из семьи Нугмановых. Раньше, вспоминает женщина, ей нужно было возить на автобусе внуков в центр города в ясли. Пришлось даже бросить работу. И когда рядом при школе открыли детский сад, бабушка радовалась: наконец ее мучения закончились. Теперь же ей снова предстоит возить детей в центр.

"К нам ходит только один автобус, в час пик невозможно пробиться. Я одна не смогу возить в другой сад двоих детей. Изначально этот садик был построен для нашего микрорайона. Почему они хотят сейчас мини-центр сюда заселить, а наших детей выбросить на улицу? Пусть руководитель городского отдела образования сам проедет в час пик в автобусе с двумя малышами. Если ему это удобно будет, тогда мы будем соглашаться на закрытие сада. Но мне кажется, они просто хотят отдать помещение в аренду другому человеку", - говорит Бадига Нугманова.

С пенсионеркой согласна и многодетная мама Гаухар Назарбекова. У нее пятеро детей и все они прошли через руки воспитателей "Алдияра".

"Мы против закрытия садика, потому что это единственное дошкольное заведение на государственном языке обучения в нашем районе. Коллектив нам нравится, дети очень хорошо адаптировались. Сейчас заново привыкать придется. Нам нужно, чтобы садик остался с тем же учредителем и тем же коллективом воспитателей. Потому что маленькие дети тяжело адаптируются к чужим людям", - уверена Гаухар Назарбекова.

"Говорили, писали, напоминали"

В городском отделе образования сообщили, что девятью частными садами, которые работают при школах, владеют три фирмы. В 2013 году с ними заключили первые договоры аренды, в 2018 году – повторные сроком на пять лет. Чиновники уверяют, что начиная с 2020 года неоднократно напоминали учредителям садов, чтобы те искали подходящие помещения и переводили туда детей. Только вот послушались не все.

"Только один поставщик начиная с 2019 года постепенно выводил свои сады из школ. И на сегодняшний день проблемы с ним мы не имеем. Но сложившаяся ситуация с двумя другими учредителями говорит о том, что они заранее не предусмотрели определение детей по госзаказу. То есть не нашли помещение для размещения воспитанников по окончании сроков аренды помещений при школах", - сообщила старший методист отдела дошкольного воспитания отдела образования Костаная Татьяна Жихарева.

Специалист уверяет, что в письменных уведомлениях просили учредителей садов не только найти место, но и, если это не удастся, заранее предупредить родителей, чтобы они могли подыскать варианты для дошкольного воспитания детей. А бизнес этого не сделал. Поэтому и возник очаг социального напряжения. Необходимость закрытия частных садов в отделе образования объяснили нехваткой ученических мест. Из-за их дефицита дети занимаются в классах по 40 человек. В освободившихся помещениях администрация школ планирует разместить учебные классы.

"Это типовой детсад, какие школьные классы?"

Учредитель частного детсада "Алдияр" Салтанат Исмагулова категорически не согласна с позицией отдела образования. Она уверяет, что помещение, которое она занимает, это типовое дошкольное учреждение площадью 1000 квадратных метров. Здесь и игровые, и спальни, и туалеты при каждой группе, и переоборудовать их под школьные классы будет проблематично.

"Мы обращались в отдел образования, в управление образования, просили предоставить возможность продлить срок аренды, но нам отказывают. Мотивируют тем, что в школе не хватает мест для учеников. Но куда я дену 100 своих воспитанников? Куда им теперь идти? С 2019 года я искала подходящее помещение в данном районе, смотрела близлежащие коттеджи, но такого, где могла бы разместить 100 детей, не нашла. Потому что там максимум 350 м², а мне нужно 1000 м². Родители просто не согласятся на такие условия, где будут объединённые группы, и дети будут и спать, и кушать, и заниматься в одной комнате", - говорит Салтанат Исмагулова.

Аналогичная ситуация и с двумя другими детсадами Исмагуловой, которые располагаются в школах № 10 и № 4. Подходящих помещений под них предпринимательница не нашла. А альтернативы у родителей, проживающих в данных районах, по мнению Исмагуловой, нет.

"В 2014 году я открыла свой первый детский сад "Салтанат", за это время не было построено ни одного государственного дошкольного учреждения поблизости, то есть никакой альтернативы родителям не предлагается. Мы обращались к акиму области с просьбой о продлении сроков договоров аренды хотя бы до конца данного учебного года, то есть до июня 2024 года. Акимом области было дано поручение решить данный вопрос положительно. Вот поэтому мы не поднимали ажиотаж среди родителей. Ведь надеялись на положительный результат", - поясняет Салтанат Исмагулова.

Возмущенные родители требуют, чтобы частные детские сады оставили в покое. К примеру, в саду "Алдияр" малыши только прошли адаптацию и привыкли к воспитателям, и переводить их в другое место будет стрессом. Только вот договор аренды у дошкольного учреждения истекает 10 февраля. Родители написали жалобу в прокуратуру и требуют разобраться: кому и для чего так нужны помещения детских садов.

В конец очереди

В Костанае в детских садах при девяти школах учатся 670 детей. Всех их власти от образования планируют перевести в другие дошкольные учреждения города. Правда, свободных мест всего 480.

"Но если учесть, что в этих организациях есть группы предшкольной подготовки, то есть это дети, которые будут выпускаться в дальнейшем в первые классы школ, то речь идет примерно о пятиста воспитанниках, которым нужен детский сад. Как раз мы эту потребность закрываем теми свободными местами, которые есть на сегодняшний день у нас по городу", - пояснила методист отдела образования Татьяна Жихарева.

Правда, есть одно весомое "Но". Родителям придется снова зарегистрировать своих детей в системе "Индиго", чтобы встать на очередь в детский сад. А это значит, что они автоматически опускаются в конец очереди и ожидание заветного места для дошкольника может затянуться.

Управление образования пригласило двух учредителей детских садов, чтобы найти пути решения проблемы. Не исключено, что договор аренды им продлят до июня этого года. Но кардинально проблему это не решит. Родителям лишь дадут отсрочку, чтобы подыскать подходящий детский сад. А те, что при школах, все равно закроют.