Скандал из-за убийства собаки разгорелся в Актобе

Жительница Актобе написала заявление в полицию по факту убийства её собаки службой отлова на глазах у детей и соседей. Девушка в шоке, требует наказать "палача", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Вчера на моих глазах убили моего питомца, моего друга. И помимо этого, по всей улице в час дня, когда дети идут со школы, то есть здесь были дети, находились люди, мужчина незнакомый мне ехал и убивал собак всех по району. Там у него в кузове были овчарки с ошейниками. Все знают, его Пончик звали. Все Пончика нашего любили", - сказала жительница Актобе Маргарита Бочкова.

Маргарита – местный волонтёр, помогает бродячим собакам найти новых хозяев. Убитого пса по кличке Пончик девушка приютила у себя. У животного была своя будка, а в тот день пёс гулял вместе с хозяйкой по двору.

Горожанка настаивает на разбирательстве. Она хочет, чтобы сотрудника ветстанции и его руководство наказали за произошедшее.

Чиновники же уверяют, что всё прошло в рамках закона и вообще было слишком много жалоб от местных жителей на собак.