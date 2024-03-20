Скандал из-за убийства собаки разгорелся в Актобе
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Жительница Актобе написала заявление в полицию по факту убийства её собаки службой отлова на глазах у детей и соседей. Девушка в шоке, требует наказать "палача", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Вчера на моих глазах убили моего питомца, моего друга. И помимо этого, по всей улице в час дня, когда дети идут со школы, то есть здесь были дети, находились люди, мужчина незнакомый мне ехал и убивал собак всех по району. Там у него в кузове были овчарки с ошейниками. Все знают, его Пончик звали. Все Пончика нашего любили", - сказала жительница Актобе Маргарита Бочкова.
Маргарита – местный волонтёр, помогает бродячим собакам найти новых хозяев. Убитого пса по кличке Пончик девушка приютила у себя. У животного была своя будка, а в тот день пёс гулял вместе с хозяйкой по двору.
Горожанка настаивает на разбирательстве. Она хочет, чтобы сотрудника ветстанции и его руководство наказали за произошедшее.
Чиновники же уверяют, что всё прошло в рамках закона и вообще было слишком много жалоб от местных жителей на собак.
"Согласно правилам, собака должна находиться на привязи или на поводке должна быть с намордником. А данное животное было бродячим. Было заявление от граждан. Мы обязаны были отреагировать. Соответственно, служба отлова отреагировала", - сказал главный специалист Управления ветеринарии Актюбинской области Асылбек Жантлеуов.
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