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пресс-служба правительства РК Сегодня, 14:16
224
Сегодня, 14:16
224
Фото: пресс-служба правительства РК

Ситуация в Экибастузе: потребителям сделают перерасчёт

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, комментируя ситуация в Экибастузе, где произошла авария на ТЭЦ, сообщил, что метсным потребителям сделают перерасчёт, передаёт BaigeNews.kz.

"Перерасчёт за услуги в сфере теплоснабжения компания однозначно сделает полностью. Всем жителям возместят", - сообщил глава области.

По его словам, все расходы связанные, как с ликвидацией, так и с последствиями ЧС, берёт на себя компания-монополист.

"По ним ведутся работы. Хочу сказать для сведения, что город не разморожен. И на вчерашнее утро 93 процента жителей города имели тепло. Семь процентов - то количество многоквартирных домов, которые сейчас назвали, в наших планах во второй половине дня подать по ним тепло", - уточнил Скаков. 

Он также сообщил, что до апреля материнская компания А О"ЦАЭК" и дочерняя компания "Экибастузтеплоэнерго" полностью будут обеспечивать тепловой режим.

"Параллельно мы, чтобы это было независимо, проведём технический аудит состояния в целом всей системы теплоснабжения для того, чтобы уже в весенне-летний период по наиболее чувствительным тонким участкам в приоритетном порядке компания провела соответствующие ремонтные работы. Но мы должны понимать, что прогноз здесь сложный. Поэтому здесь должна быть долгосрочная программа тарифов в обмен на инвестиции. Дальше должна быть пересмотрена система эксплуатационной работы. Она будет пересмотрена из тех заключений, которые сейчас сделает Комитет технического надзора и независимые эксперты", подытожил аким Павлодарской области.

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#Экибастуз #режим ЧС #отопление #коммунальные услуги
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 14:16
224
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