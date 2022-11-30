Ситуация в Экибастузе: потребителям сделают перерасчёт

Фото: пресс-служба правительства РК

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, комментируя ситуация в Экибастузе, где произошла авария на ТЭЦ, сообщил, что метсным потребителям сделают перерасчёт, передаёт BaigeNews.kz.

"Перерасчёт за услуги в сфере теплоснабжения компания однозначно сделает полностью. Всем жителям возместят", - сообщил глава области.

По его словам, все расходы связанные, как с ликвидацией, так и с последствиями ЧС, берёт на себя компания-монополист.

"По ним ведутся работы. Хочу сказать для сведения, что город не разморожен. И на вчерашнее утро 93 процента жителей города имели тепло. Семь процентов - то количество многоквартирных домов, которые сейчас назвали, в наших планах во второй половине дня подать по ним тепло", - уточнил Скаков.

Он также сообщил, что до апреля материнская компания А О"ЦАЭК" и дочерняя компания "Экибастузтеплоэнерго" полностью будут обеспечивать тепловой режим.