  • 14 Марта, 09:31
  • BAIGENEWS

Ситуация на республиканских трассах: "КазАвтоЖол" обратился к казахстанцам

Сегодня, 08:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ситуация на республиканских трассах: "КазАвтоЖол" обратился к казахстанцам Сегодня, 08:08
Сегодня, 08:08
151

На автодорогах республиканского значения ограничений для движения нет, передаёт BaigeNews со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"Уважаемые пользователи автодорог республиканского значения. По состоянию на 07:00 часов 14 марта, на автодорогах республиканского значения ограничений для движения нет", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх