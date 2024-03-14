Ситуация на республиканских трассах: "КазАвтоЖол" обратился к казахстанцам
Сегодня, 08:08
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Сегодня, 08:08Сегодня, 08:08
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На автодорогах республиканского значения ограничений для движения нет, передаёт BaigeNews со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"Уважаемые пользователи автодорог республиканского значения. По состоянию на 07:00 часов 14 марта, на автодорогах республиканского значения ограничений для движения нет", - говорится в сообщении.
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