"Ситуация катастрофическая": склады завалены казахстанским сахаром из-за отсутствия спроса

Почти 100 тысяч тонн казахстанского сахара сейчас хранится на складах. Белый песок, который ещё в прошлом году был дефицитным продуктом, в этом году попросту оказался ненужным. Произвели его из сырца, закупленного на оборотные деньги. Средства выделили через социально-предпринимательские корпорации. Причём из-за того, что последние не выделили деньги сахарным заводам во время, сырец закупили по цене в 1,5 раза дороже. Из-за нерасторопности СПК и долгих согласований цена на сахарной бирже успела вырасти. Теперь себестоимость казахстанского сахара выше российского. Белый песок из соседней страны, к слову, попадает на рынок бесконтрольно, считают в Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности, передает корреспондент BaigeNews.kz.

При этом россияне к импортёрам предъявляют немало требований. Так, по словам президента казахстанской Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиевой, прежде чем какой-либо импортный товар попадёт на прилавки, он проходит строгий контроль.

"Наши соседи в отличие от нас очень серьезно подходят к этому вопросу. Если вдруг мы решим поставить свой сахар в РФ, нам надо будет пройти лабораторный контроль, а затем показать путевой лист, куда, в какую точку (торговую сеть), какой объем мы доставим. А у нас, граница открыта, заходи, кто хочет. Кроме того, не все пограничные переходы обеспечены автомобильными весами, следовательно, перевозчик может вместо 20 тонн, везти в фуре 30, а то и больше тонн груза", - рассказывает руководитель Ассоциации.

К слову, ещё в начале года она предупреждала о последствиях несвоевременного выделения средств на закупку сахара-сырца. Сейчас же, говорит Айжан Наурзгалиевой, ситуация в сахарной отрасли сложная. У заводов рекордные остатки сахара.

"Склады затоварены, причем у заводов остатки сахара около 100 тысяч тонн. Это объясняется тем, что заводы не могут реализовать сахар, произведенный из купленного на средства СПК сырца, ввиду неконкурентной с российскими заводами цены. Что касается рисков, то ситуация осложняется тем, что заводам надо готовится к свекловичному сезону, а склады заполнены что называется "под завязку". Им нужно будет рассчитываться с фермерами за сданную свёклу, а если у завода нет прибыли, как и, с чего платить за неё?", - задаётся вопросом президент Ассоциации.

Пока в стране продолжает работать только один из четырёх сахарных заводов. Это Таразский сахарный завод, но и он может остановиться, если не будет продаж. При этом Айжан Наурзгалиева высказывает опасения относительно сахара, который поставил Казахстану Раевский сахарный завод (Башкортостан, РФ).

"Как нам известно, свекловичного сахара у них уже нет, они приобретали 20 тысяч тонн сырца, переработали его, и, по всей видимости, поставили этот сахар нам. Хотя, по правилам ЕАЭС, мы не можем торговать сырцовым сахаром внутри ЕАЭС. Что должно сделать государство? Решить вопрос с наличием "серого" импорта, как вариант закрытием границ для автомобильных перевозок", - предостерегает руководитель казахстанской Ассоциации.

Она считает, что Казахстан должен ужесточить контроль ввозимой в страну продукции. При этом в министерстве торговли и интеграции уже пообещали установить минимальную оптовую цену на импортную продукцию. Это позволило бы избежать демпинга и недобросовестной конкуренции со стороны соседей.

"Хотелось, чтобы его наконец-то приняли, но необходимо, чтобы это была цена на входе в Казахстан, а не цена на полке. Также, надеемся, что наконец-то будет введена биржевая торговля сахаром, в том числе ввозимым на территорию страны. Чем быстрее примут решения по этим вопросам, особенно по автотранспорту, тем лучше будет для сахарных заводов", - считает Айжан Наурзгалиева.

В целом, продолжает президент Ассоциации, стране нужно уходить от такой зависимости от соседей. Пока, отмечает она, в России профицит сахара и они буквально "засыпают" белым песком нашу страну. Но случись дефицит, ситуация резко поменяется и россияне введут запрет на экспорт, как это было в прошлом году. Тогда, напоминает Айжан Наурзгалиева, не помогли и подписанные договоры на поставку сахара. Она считает, что если Казахстан не уйдет от такой зависимости, последствия могут быть удручающими.

Тревогу бьют и фермеры. По словам фермера из Жамбылской области и руководителя Ассоциации свекловодов Сахи Манатова, в этом году фермеры региона решили рискнуть и засеяли в два раза больше сахарной свёклы.

"В этом году было засеяно порядка 10 тысяч гектаров сахарной свёклы на территории Жамбылской области. Из них 5 тысяч гектаров мы потеряли в связи с засухой и нехваткой поливной воды, а также из-за весенних ветров. Они высушили землю полностью. Мы потеряли 50 % сахарной свёклы. Многие фермеры пострадали из-за нехватки воды, но даже комиссия не выезжает к нам", - рассказывает Саха Манатов.

Пока ЧС в регионе не объявили, а фермерам уже нужно готовиться к осенним полевым работам.

"Нам нужно пахать землю, к озимым культурам уже земли готовить, или на следующий год под сахарную свёклу земли готовить, а мы не знаем, что делать. Нам зимой дадут ответ только", - говорит фермер.

Из-за демпинга со стороны россиян, по его словам простаивают отечественные сахарные заводы.

"Российский сахар стоит порядка 300 тенге за килограмм, а себестоимость нашего по 390-400 тенге, поэтому заводы стоят. Это чревато для нас и отразится на нас, приёмку свёклы они будут уменьшать. Им не выгодно буде её закупать, всё это по цепочке будет отражаться на нас. Вопрос в том, что мы можем потерять свекольную отрасль, если не будут решать проблемы отрасли и, в первую очередь, фермеров. Мы, всегда будем импортозавимыми", - предостерегает фермер.

Сейчас, по словам Манатова, ситуация печальная. К тому же фермеры региона страдают от дефицита воды.

"Мы на 80% зависим от воды, которая идёт из Кыргызстана. В этом году мы питаемся в основном из реки Талас. Но соседи построили ГРЭС. В октябре они запустят её. Они теперь хранить и накапливать её не будут. На следующий год мы вообще останемся без воды. Здесь выход один. Государство должно жёсткое решение принять. Мы уже в течение трёх лет добиваемся, чтобы использовать подземные воды, а у нас их в недрах в достаточном количестве в Жамбылской области, это доказано учеными", - отмечает руководитель Ассоциации свекловодов.

Помимо бурения подземных скважин, считает он, нужно пересмотреть и ставки, под которые сейчас фермеры получают займы в банках. Бурение же одной промышленной скважины стоит около 15 миллионов тенге. С её помощью можно поливать до 25 гектаров земли. Нуждаются фермеры и во влагосберегающих технологиях, однако взять деньги на их установку неоткуда.

По мнению независимого финансового аналитика Андрея Чеботорева, ситуация с сахаром наглядно продемонстрировала, что отечественное не всегда значит дешёвое.

"Это идеальная иллюстрация того, когда нашим людям говорят о том, что нужна продуктовая безопасность. Мы должны стопроцентно обеспечивать себя всеми продуктами. Но при этом забывают сказать, что это не обязательно будут дешевые продукты, потому что у людей есть впечатление, что раз продукты отечественные, они должны быть дешёвыми. Какое-то стойкое убеждение. Но это не так. Зачастую даже огурец, выращенный в Узбекистане, дешевле, чем выращенный в Казахстане. По разным причинам, трудовые ресурсы там дешевле, земля дешевле, с поливом меньше проблем, климат лучше, не нужно отапливать теплицы, достаточно натянуть плёнку. Всё это выливается в себестоимость, которая выше. Так и с сахаром", - поясняет эксперт.

Себестоимость выше может быть по ряду причин - из-за климата, отсутствия достаточного количества земель или сырья. Нарастить выпуск белого песка мы можем, тем самым обеспечив собственную продуктовую безопасность. Но в соседней стране он всё равно будет дешевле. Поэтому всегда будет соблазн купить дешевле у соседей и продать здесь.

"Что делать с тем, что он дешевле в соседней стране и, конечно, когда такое происходит, это называется арбитраж. Возникает контрабанда. Потому что при разной цене достаточно разной на один и тот же товар в соседних странах, возникает арбитраж. Это желание приехать и купить там, а потом продать здесь", - рассказывает Андрей Чеботарев.

Эксперт считает, что компетентным органам следует тщательнее бороться с экономической контрабандой. При этом победить её на сто процентов всё равно не удастся. Более того, аналитик говорит, что обвинять соседей в демпинге, не правильно.

"Это не демпинг со стороны россиян, он у них столько и стоит. То же самое происходит с нашим бензином, и они точно также ругаются, наш бензин намного дешевле российского и его вывозят и вывозят туда. И они могут говорить, что мы демпингуем своей ценой. Но у нас его дешевле произвести, чем у них. Это не демпинг, это такой экономический закон. Продуктовая безопасность – это не всегда дешево. И мы должны принять решение здесь, ограничивать ввозы и вывозы официально мы не можем, так как находимся в рамках ЕАЭС", - говорит независимый финансовый аналитик.

По мнению Андрея Чеботарева, Казахстану следует строить свою продуктовую безопасность, исходя из того, что рядом есть страны, в которых производство тех или иных товаров может стоить дешевле.

"Это не очень приятный ответ для наших производственников, я понимаю. (…) Проблем с российским сахаром раньше не было, пока в прошлом году не запретили экспорт. И такая угроза будет сохраняться для нас", - предостерегает эксперт.

Соседи в любой момент могут остановить экспорт. Поэтому Казахстану важно диверсифицировать поставки и нарастить своё производство пусть и в определённом объёме. Всё это нужно, чтобы в такой ситуации снова не попасть в сахарный кризис, который страна испытала год назад.

По информации министерства торговли и интеграции Казахстана, за пять месяцев этого года в страну было ввезено 145 тысяч тонн сахара. При этом большая часть, а это почти 140 тысяч тонн, из России. Защищать же внутренний рынок власти страны намерены высокими ставками таможенных пошлин.

"В целях защиты отечественных сахарных заводов установлены высокие ставки таможенных пошлин на ввозимый сахар и сахар-сырец. Так, при ввозе сахара белого из стран, не являющихся членами ЕАЭС, взимается таможенная пошлина в размере 340 долларов США за тонну, при ввозе сахара-сырца – от 140 долларов США за тонну до 250 долларов США за тонну", - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, сахар-сырец тростниковый будут ввозить в страну по пониженной ставке. Обещают в министерстве и рассмотреть возможность субсидирования пооизводства сахара из сырца. О том, когда будут применяться минимальные оптовые цены, в Минторгови пока не уточнили.