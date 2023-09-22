Систему раннего обнаружения лесных пожаров внедрят в Казахстане

Новые меры по борьбе с лесными пожарами обсудили на заседании Комиссии по вопросам внедрения цифровизации под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Запуск системы раннего обнаружения лесных пожаров позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию уполномоченным органам. Территории государственного лесного фонда, нацпарки, заповедники и особо охраняемые зоны планируется охватить круглосуточным видеомониторингом и сетью независимых датчиков дыма.

Предусматривается использование беспилотных летательных аппаратов, которые будут снабжать центр принятия решений актуальной информацией и помогут координировать действия при локализации и ликвидации пожаров.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты планируется применять для разработки безопасных маршрутов эвакуации, а также обнаружения и спасения пострадавших.

Напомним, в августе глава правительства подписал постановление, предусматривающее приобретение 71 БПЛА и 12 водосливных устройств для подразделений МЧС РК. На эти цели из резерва правительства выделено более 633 миллионов тенге.