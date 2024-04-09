Систему прогнозирования паводков разрабатывают в ВКО

В Восточно-Казахстанской области ведётся разработка системы прогнозирования паводков. Цель проекта - повышение эффективности контроля за ситуацией с половодьем, передаёт BaigeNews.kz.

Аналитическая система будет включать методы обеспечения мониторинга и прогнозирования затопления территорий при сезонных паводках в регионе.

"На реках Восточно-Казахстанской области в период паводка возникает угроза поднятия уровня воды и создаётся угроза подтопления посёлков, жилых домов. Поэтому перед нами стояла задача - разработать систему, которая позволит спрогнозировать сезонные наводнения. В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Серикбаева была сформирована группа исследователей, которая использовала для создания проекта моделирование речной гидравлики и зон затопления, современные геоинформационные системы, детальную картографическую привязку опасных объектов, объектов инфраструктуры, учреждений, жилой застройки, рельефа и метеоусловий", - рассказал о проекте руководитель Центра компетенций и трансфера технологий в области информационных технологий Руслан Четтыкбаев.

С учёными вуза подписан меморандум о взаимодействии.