Систему прогнозирования паводков разрабатывают в ВКО
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В Восточно-Казахстанской области ведётся разработка системы прогнозирования паводков. Цель проекта - повышение эффективности контроля за ситуацией с половодьем, передаёт BaigeNews.kz.
Аналитическая система будет включать методы обеспечения мониторинга и прогнозирования затопления территорий при сезонных паводках в регионе.
"На реках Восточно-Казахстанской области в период паводка возникает угроза поднятия уровня воды и создаётся угроза подтопления посёлков, жилых домов. Поэтому перед нами стояла задача - разработать систему, которая позволит спрогнозировать сезонные наводнения. В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Серикбаева была сформирована группа исследователей, которая использовала для создания проекта моделирование речной гидравлики и зон затопления, современные геоинформационные системы, детальную картографическую привязку опасных объектов, объектов инфраструктуры, учреждений, жилой застройки, рельефа и метеоусловий", - рассказал о проекте руководитель Центра компетенций и трансфера технологий в области информационных технологий Руслан Четтыкбаев.
С учёными вуза подписан меморандум о взаимодействии.
"Будем активно сотрудничать, развивать технологию, которая позволит в будущем предусмотреть паводковую ситуацию и заблаговременно предпринять превентивные меры с учётом существующих рисков. Чтобы улучшить систему, планируем задействовать метеорологические данные", - отметил начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Арман Наурызбаев.
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