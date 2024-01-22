Систему оплаты проезда в автобусах поменяют в двух городах Карагандинской области

Цифровизацию общественного транспорта продолжают в Карагандинской области. На электронную систему оплаты проезда в этом году перейдут Темиртау и Шахтинск. Об этом стало известно на совещании в акимате региона, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил глава Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Кожанов, за последние четыре года перевозчиками области закуплено около 400 новых автобусов.

"44 автобуса впервые за последние 10 лет направлены для замены устаревшего подвижного состава на междугородные маршруты с городами-спутниками. За счёт этого обновлено порядка 50 процентов автобусов, обслуживающих пригород Караганды. Средний срок эксплуатации автобусов по областному центру удалось снизить с 11 до 6,5 лет", – сообщил Кожанов.

Аким Темиртау уточнил, что запуск системы ONAY! планируют на второй квартал.

"Со стороны всех автопарков договоры подписаны и находятся в отработке с руководством ONAY!. С февраля мы начнём активную фазу разъяснительной и подготовительной работы. Внедрение электронной оплаты за проезд планируем на второй квартал текущего года", - сказал аким Ораз Таурбеков.

По словам акима области Ермаганбета Булекпаева, в Темиртау собираются восстанавливать трамвайное сообщение.

Глава региона поручил акимам городов и районов активизировать работу по организации перевозок по наиболее востребованным внутрирайонным и внутрипоселковым маршрутам и продолжить обновлять общественный транспорт.

"Есть и проблемные вопросы, требующие комплексного подхода. Поступают просьбы от жителей продлить график работы автобусов в вечернее время. Акиму Караганды и Управлению пассажирского транспорта принять меры по увеличению регулярности движения автобусов по городским и межрайонным маршрутам, в частности, в утренние и вечерние часы пик. Внести предложение по организации дежурных графиков в отдалённые части города и по пригородным направлениям с учётом продления курсирования автобусов до 22:00", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Электронная система оплаты проезда ONAY! работает в общественном транспорте Алматы, Караганды, Сарани и Балхаша.