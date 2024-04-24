Систему оплаты ONAY вводят в автобусах Темиртау 1 мая
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1 мая в общественном транспорте Темиртау вводится система электронной оплаты проезда ONAY, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Регистрацию и оплату проезда в автобусах Темиртау можно будет произвести с помощью транспортных карт либо альтернативными способами — в мобильном приложении ONAY! по QR, коду транспорта, либо с помощью отправки sms-сообщения, а также наличными.
В мае тариф на проезд в городских автобусах останется прежним. При регистрации поездки персонифицированной транспортной картой ONAY! "Республиканская льгота" проезд бесплатный (эту карту могут оформить многодетные матери и люди с инвалидностью 1 группы — прим).
При регистрации поездки картой "Дети от 7 до 18 лет" — 50 процентов от полного тарифа. При оплате наличными — 70 тенге для всех. В акимате также отметили, что рассматривается вопрос о введении в Темиртау дифференцированного тарифа на проезд в общественном транспорте.
"Оформить льготные карты можно в пункте обслуживания, расположенном по адресу: улица Блюхера, 13; детям — в школах. Приобрести единую карту можно также в пункте обслуживания либо у частных распространителей: в киосках "Сарыарка Нан" и в супермаркете "Южный". Кроме того, в мобильном приложении ONAY! можно выпустить виртуальную карту для оплаты проезда с помощью QR-кода по базовому тарифу (без учета льготы). По всем вопросам, связанным новой системой оплаты проезда, можно обращаться в колл-центр ONAY! по телефону 8 7212 506050, писать в в instagram.com/onay_temirtau /сайт компании — www.onay.kz", — сообщили в акимате.
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