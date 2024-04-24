Систему оплаты ONAY вводят в автобусах Темиртау 1 мая

1 мая в общественном транспорте Темиртау вводится система электронной оплаты проезда ONAY, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Регистрацию и оплату проезда в автобусах Темиртау можно будет произвести с помощью транспортных карт либо альтернативными способами — в мобильном приложении ONAY! по QR, коду транспорта, либо с помощью отправки sms-сообщения, а также наличными.

В мае тариф на проезд в городских автобусах останется прежним. При регистрации поездки персонифицированной транспортной картой ONAY! "Республиканская льгота" проезд бесплатный (эту карту могут оформить многодетные матери и люди с инвалидностью 1 группы — прим).

При регистрации поездки картой "Дети от 7 до 18 лет" — 50 процентов от полного тарифа. При оплате наличными — 70 тенге для всех. В акимате также отметили, что рассматривается вопрос о введении в Темиртау дифференцированного тарифа на проезд в общественном транспорте.