Систему мгновенного оповещения о ЧС запустят в Алматы

Систему мгновенного оповещения населения о ЧС до конца мая 2024 года планируют внедрить в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на это выделят 475 миллионов тенге.

"По внедрению системы экстренного массового оповещения населения через мобильные устройства, акиматом города Алматы в пилотном режиме совместно с МЦРИАП, МЧС до конца мая 2024 года планируется внедрить систему мгновенного оповещения населения", - сказал Ерболат Досаев на заседании правительства.

Он добавил, что система будет создавать дополнительную нагрузку на сеть, позволит обеспечить мгновенную массовую рассылку, рассчитать время и частоту оповещения сразу для всех абонентов, находящихся в зоне покрытия антенн базовых станций.