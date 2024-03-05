Систему мгновенного оповещения о ЧС запустят в Алматы
Сегодня, 10:56
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Сегодня, 10:56Сегодня, 10:56
100Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов
Систему мгновенного оповещения населения о ЧС до конца мая 2024 года планируют внедрить в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на это выделят 475 миллионов тенге.
"По внедрению системы экстренного массового оповещения населения через мобильные устройства, акиматом города Алматы в пилотном режиме совместно с МЦРИАП, МЧС до конца мая 2024 года планируется внедрить систему мгновенного оповещения населения", - сказал Ерболат Досаев на заседании правительства.
Он добавил, что система будет создавать дополнительную нагрузку на сеть, позволит обеспечить мгновенную массовую рассылку, рассчитать время и частоту оповещения сразу для всех абонентов, находящихся в зоне покрытия антенн базовых станций.
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