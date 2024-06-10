Систему депозита использованной тары предлагает внедрить в Казахстане экоактивист

Проблемы утилизации отходов, ликвидации огромных мусорных полигонов и несанкционированных свалок в Казахстане можно решить, внедрив в стране систему депозита использованной тары, которая успешно используется сегодня во многих странах. В этом уверен известный казахстанский экологист Евгений Мухамеджанов. В интервью BaigeNews.kz он рассказал, как адаптировать этот механизм под казахстанские реалии, а также поведал, какой беспорядок творится в сфере упаковки продуктов.

По его словам, необходимо выстроить систему оборотной тары, как это было в советское время и сейчас успешно применяется в европейских странах. Схема довольно простая: когда вы покупаете какой-нибудь напиток, в его стоимость уже включен депозит. Эти деньги можно получить обратно, вернув в магазин или пункт приёма пустые бутылки.

"Когда ты покупаешь что-нибудь, например, воду в пластике, то ты платишь за тару отдельную сумму, например, 50 тенге. Потом ты эти деньги получишь назад, когда ты ее вернешь в пункт приема. Мусор перестанет появляться. Потому что 50 тенге никто не выкинет на дорогу. А сейчас бутылка и алюминиевая банка стоят 3 тенге. Естественно их собирают только самые ответственные люди или бомжи. В советское время это так и работало. Мы покупали за 25 копеек воду в стеклянной бутылке и при возврате получали назад 12 копеек, то есть половину стоимости бутылки. Все это в нашей стране работало", - пояснил Евгений Мухамеджанов.

Между тем в Европе вполне реально встретить людей, одетых в деловые костюмы, с полным пакетом пустых бутылок. У нас же чувствуется некоторое пренебрежение и социальное давление. И пока не каждый решится собирать бутылки, чтобы потом их отнести в пункт приёма.

По словам Евгения Мухамеджанова, сегодня в Казахстане два пивных бренда производят 40 миллионов бутылок пива ежегодно. Все они оказываются на свалке.

"За 10 лет это полмиллиарда бутылок. Во всех странах, которые я мониторил за последнее время: я в Сеуле был несколько раз, в Турции, Грузии – везде очень жёстко к этому относятся. Тебе в кафе или ресторан привозят в ящиках пиво, и ты должен назад в эти ящики сложить пустую бутылку и сдать по акту, чтобы в эти же бутылки налили, чтобы новый мусор не создавался. У нас вообще никто этим не занимается", - сказал Мухамеджанов.

Он отметил, что этим должны заниматься Министерство экологии совместно с Министерством торговли. Минэкологии должно создать общую экосистему, а Минторговли сформировать заградительные меры.

"Большая часть напитков привозится к нам из-за рубежа. В той же Грузии, откуда импортируются лимонады, прекрасно работает эта система оборотной тары. Почему мы должны являться свалкой для грузинского торгового рынка? Мы должны вынудить их думать о том, как это завтра будет использоваться. Может, они будут сюда привозить, здесь разливать свою минералку. Тогда тара здесь будет оборачиваться", - сказал Мухамеджанов.

По его словам, организовать систему оборотной тары не так и сложно. У экологов есть готовые решения, с которыми они не раз заходили в Минэкологии. К примеру, экохабом по всей стране может выступить Казпочта, куда можно будет сдать свою тару. Компания может организовать трансфер. Плюс Казпочта как банк может в теории выплачивать активистам деньги.

"Это не наука какая-то. Это по всему миру работает. В советское время работало. Ты просто должен договориться с Министерством торговли, что теперь такие новые правила. Обеспечить пункты приема. Это не сложно. Мы договаривались с Казпочтой о том, что они смогут стать глобальными экохабами по всему Казахстану, так как они есть во всех населенных пунктах. Они будут это все прекрасно собирать и отдавать на переработку. У них есть транспорт свой, которым они пользуются для того, чтобы доставить письма. Они – банк, могут деньги собирать и раздавать. У нас есть уникальнейшая структура Казпочта, которая может стать главным экохабом по всей стране. Это все мы рассказывали, показывали, объясняли. Мы пока не нашли госорганах человека, который взялся бы за это, выстроил и двигал. Не круглые столы бесконечные проводить, нужно создавать условия для бизнеса, чтобы бизнес захотел этим заниматься, а люди с удовольствием пользоваться", - сказал экологист.

Пластиковый беспредел

Евгения Мухамеджанова волнует проблема безопасности пищевых упаковок. По его словам, в Казахстане нет единых стандартов по пищевым упаковкам. Производитель может использовать любую упаковку, даже если она не экологичная и вредная для здоровья.

"У нас есть международные компании, которые производят, например, молочную продукцию. Они для творога используют пластик №3. А это пластик, который используется в оконных рамах. Местные маленькие производства используют нормальный пищевой пластик – полипропилен, пластик №5. Возникает вопрос, почему министерства здравоохранения, торговли и другие разрешают иностранным инвесторам такие подходы? У себя в Европе они бы никогда себе такое не позволили. Там они используют только самый высокоуровневый, качественный пластик для еды", - высказал свои возмущения активист.

Многие считают, что вся бумажная тара, в которую складывают еду и наливают кофе, является экологичной. На самом деле она крайне вредна для здоровья. Потому что внутри напыляется пластик. При разогреве еды в микроволновой печи все канцерогены выделяются в пищу. Вдобавок к этому, когда человек кушает еду из этого контейнера, он ещё соскребает ложкой тот микропластик, который находится по стенкам. Специалисты утверждают, что именно эти канцерогены и микропластик являются причиной забитых сосудов и частых головных болей. Есть предположения, что пластик может вызывать деменцию и рак.

Евгений Мухамеджанов считает, что это зона ответственности Министерства здравоохранения, которое сегодня не видит в этом вопросе свой ответственности, а он считает, что здоровье населения их прямые обязанности. А это продукты питания.

"Мы никак не защищаем свой рынок от этой гадости, которая упрощает жизнь предпринимателю. Министерство здравоохранения молчит, хотя это их работа. Тему упаковок они даже себе в мандат не берут. Это я считаю очень плохо", - сказал экоактивист.

Он предлагает ввести очень жесткий контроль за всем пластиком и в целом упаковкой, в который складывают пищевые продукты питания. По принципам Сеула запретить использовать всем кафе, ресторанам, службам доставки одноразовую тару.

"Пусть всё будет в оборотной таре. Нам не нужно чтобы развивались мегапредпрития, которые доставку делают по всему городу. Пусть каждый в своем райончике развивает маленький бизнес, который готовит качественную еду, все его знают, он всем доставку еды делает в оборотной таре. Как в Европе малый бизнес развивают. А мы все время развиваем гигантоманию. Гигантомания всегда приводит к тому, что в какой-то момент, имея огромные обороты, ты хочешь сэкономить", - отметил эколог.

Евгений Мухамеджанов отметил, что в такой богатой стране проблемы существуют только потому, что они кому-то нужны. Все несанкционированные свалки существуют только потому, что это чей-то бизнес. Специалист считает, что Министерству экологии и акимам уже пора взяться за качественное решение проблем.