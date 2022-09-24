Системный подход — ключ к прогрессу и процветанию Казахстана — эксперты о послании

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Эксперты из Армении, ЮАР, Сингапура и Хорватии высказали своё мнение о реформах, предложенных Президентом Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Армения

По мнению профессора, доктора экономических наук Татула Манасаряна, Послание народу страны стало одной из важных институциональных традиций современного независимого Казахстана.

"Оно, на наш взгляд, имеет стратегическое значение, поскольку нацелено не только на решение текущих задач, но и на долгосрочную перспективу. Не случайно Глава государства предлагает конкретную формулу: справедливое государство, единая нация, благополучное общество", - заявил профессор.

Он также отметил, что в рамках новой экономической политики предполагается решение ряда первоочередных задач.

"Среди них – административное регулирование цен, которое снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта. Поэтому в Послании предлагается поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование за исключением неконкурентных рынков, а тарифы монополистов останутся под плотным контролем. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике "тариф в обмен на инвестиции", что даст возможность сократить показатели износа сетей и мощностей минимум на 15 процентов. При этом тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности. Весомую часть инвестиций собственник должен внести из своих средств, а не за счет тарифа", - подчеркнул эксперт.

Также профессор высказал своё смнение относительно дальнейшей демонополизации экономики.

"Президент Токаев предлагает системные институциональные решения. В частности, "следует на законодательном уровне определить понятие "конгломерат". Связанные друг с другом субъекты рынка обязаны получать разрешение на экономическую концентрацию. Все их сделки должны тщательно проверяться, в том числе на признаки применения нерыночных цен.

Важным ключом устойчивого экономического роста является понятная и предсказуемая налоговая политика. Поэтому, в целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет разработан новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью обновлен. Предстоит обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие, что связано с повышением эффективности налогового стимулирования, а для этого следует перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики и внедрить механизмы снижения или освобождения от корпоративного подоходного налога с прибыли, направленной на технологическую модернизацию и научные разработки, упростить специальные налоговые режимы с тем, чтобы минимизировать возможности уклонения от уплаты налогов", – коментирует спикер.

Татул Манасарян также отмечает, что для развития торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами, поэтому важно введение "налога на роскошь", который, кстати, уже взимается в Армении при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и никак не затрагивает средний класс.

С другой стороны, как отмечает эксперт, налоговая политика тесно связана с прозрачным таможенным администрированием и в этой связи важно интегрировать налоговую и таможенную информационные системы.

"Предстоит кардинально упростить бюджетные процессы. Модель бюджетной политики предлагается реформировать путем перехода от "управления бюджетом" к "управлению результатами". Особо импонирует проект "Бюджет народного участия", который следует масштабировать на города районного значения и села. При этом с вовлечением общественности должны формироваться не менее 10 процентов расходов на ЖКХ. Необходимо поддержать предпринимательство, отдавая предпочтение конкурентоспособным малым и средним предприятиям с базовыми критериями роста фонда оплаты труда и увеличением налоговых отчислений", – говорит Татул Манасарян.

Он отмечает, что после конституционной реформы в Казахстане земля стала собственностью народа и базовым фактором производства, без доступа к которой ведение бизнеса невозможно. Поэтому в Послании особое место занимает оперативное и прозрачное выделение предпринимателям земельных участков и проведение оценки наличия незанятых или не используемых по назначению земель.

"Важно заметить, что, несмотря на различия в структуре ВВП, есть немало общих проблем как в Казахстане, так и в Армении. Например, есть некое сходство в законодательстве и процедурах для привлечения инвестиций в разработку недр. Поэтому нам понятна озабоченность по созданию единого банка данных геологической информации и повышению инвестиционной привлекательности индустриального сектора, а также по деятельности свободных и специальных экономических зон. Напомним, что первый закон, позволяющий Армении создать свободные зоны, был принят в 1990 году для восстановления зоны бедствия в Спитаке и Гюмри. А сегодня нужно перейти к принципиально другой политике по развитию СЭЗ. И особую значимость этот вопрос приобретает в связи с релокацией в Казахстан зарубежных предприятий. Казахстан, например, к предоставлению инвестиционных льгот для СЭЗ будет подходить дифференцированно. Главным здесь должен быть принцип: чем больше вложения, тем больше льготы", - отмечает эксперт.

Он подчёркивает, что в реформах особое место уделено пенсионной системе, которая, кстати, в Армении проходит первые испытания после 2018 года. В Казахстане последовательно доводят минимальную базовую ставку пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимальную – до 120 процентоы. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27процентов. С 2023 года планируется внедрить Цифровую карту семьи и Социальный кошелёк.

"Приоритет должен отдаваться поддержке молодежи. В этих целях предполагается запуск льготного микрокредитования под 2,5 процента годовых, что позволит повысить эффективность системы социальной защиты граждан, сделает общество более гармоничным и справедливым, а в рамках объявленного Года детей дается старт принципиально новой программе "Нацфонд – детям" с отчислением 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия: по достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Нет сомнения, что средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. И поскольку новому Казахстану нужны новые государственные управленцы, усиливается кадровый резерв, запускается специальная платформа для консолидации потенциала сограждан по всему миру. При этом, подрастающее поколение должно быть конкурентоспособно не только в стране, но и за ее пределами, уделяя внимание идеологической работе. Как показывает практика работы Армении с представителями диаспоры, этот ресурс повысит конкурентоспособность управления с учетом глобальных трендов. Мы в Армении верим в решительность и последовательность народа и руководства Казахстана и надеемся на тесное взаимовыгодное сотрудничество для решения многих обших проблем для динамичного и перспективного развития наших стран", - заключил эксперт.

ЮАР

Генеральный ЮАР секретарь Ибрахим Бам (Маулана) считает, что дальновидный характер Послания был отражен не только в освещении мер, которые гарантируют основные потребности и благосостояние для казахстанского народа, но и рассматривают многие проблемы, которые необходимо преодолеть, чтобы обеспечить устойчивый рост, повысить экономические возможности и глобальную конкурентоспособность Казахстана на мировой арене.

"Современный мир находится в поиске лучших моделей экономики и управления, ориентированных на человека. Сегодня наш взгляд обращен на исторические земли Центральной Азии, где мы наблюдаем, что благодаря Вашему видению и лидерству, отраженному в Послании на территории Казахстана зарождается человеко-ориентированная модель экономики, сияющая, как яркий путеводный свет. Поскольку Казахстан стремится к стратегическому партнерству К остальным миром, мы призываем вас обратить внимание и на африканский регион в целом и Южную Африку в частности, для осуществления культурного обмена между людьми, коллаборации и сотрудничества. Верим, что такой взаимный обмен будет хорошей предпосылкой для обеспечения взаимопонимания, мира и развития", – высказался генеральный секретарь ЮАР.

Сингапур

Басскаран Наир, приглашённый профессор Школы государственной политики Назарбаев университета и автор учебника по политическим коммуникациям в Казахстане отметил, что "казахстанцы теперь могут с гордостью сказать о том, что существует подлинная Кказахстанская демократия "характеристиками Токаева", а именно более широким участием народа в политическом процессе.

"Касым-Жомарт Токаев децентрализовал политическую власть и укрепил демократические позиции страны, ограничив президентский срок одним семилетним сроком и призвав немедленно провести досрочные президентские выборы осенью этого года, а также сократив свой собственный президентский срок в случае избрания. Он выбрал парламентскую систему, в которой избранные, а не назначенные члены парламента занимают центральное место в демократическом процессе. Парламентская система выборных должностных лиц обеспечивает более широкое участие общественности; теперь народ будет избирать членов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местного представительного органа). Выборы состоятся в первой половине 2023 года. "Характеристики демократии Токаева", заключающиеся в активном участии народа, пронизывают другие направления политики", – считает эксперт.

Однако спикер отметил, что на пути демократии "по-токаевски" есть красные линии.

"Там, где происходят целенаправленные провокации, подрывающие основы нации, не может быть и речи о свободе слова или плюрализме мнений. Он сказал, что я хотел бы напомнить всему обществу о нашем общем принципе: "Мы говорим "да" политическому плюрализму, мы говорим "нет" экстремизму, бандитизму и хулиганству", – напомнил эксперт.

Басскаран Наир отмечает, что кроме того, на данный момент президент хочет улучшить благосостояние людей за счет роста заработной платы в соответствии с рыночными условиями, и принял решение повысить минимальную заработную плату с 60 тысяч до 70 тысяч тенге, что напрямую повлияет на доходы 1,8 миллиона граждан.

"Его планы по улучшению медицинской инфраструктуры страны включают в себя более сильную поддержку потребностей сельского населения. В течение двух лет фельдшерско-акушерские пункты будут построены и полностью оборудованы в 650 селах, где в настоящее время нет медицинских учреждений, что обеспечит первичную медико-санитарную помощь более чем миллиону граждан. Тридцать две районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения, включая центры, специализирующиеся на лечении инсультов, хирургии, а также отделения интенсивной терапии и реабилитации. Это позволит улучшить качество медицинских услуг для более чем четырех миллионов граждан. Для оказания помощи жителям отдаленных районов будет разработана телемедицина", – рассказал Басскаран Наир.

Еще одним перспективным направлением он назвал повышение качества образовательной инфраструктуры в городских и сельских районах.

"Это означает, что строительство новых школ должно быть одним из главных приоритетов как для центрального правительства, так и для акимов. Технические и профессиональные учебные заведения переориентируются на реальные потребности рынка труда и будут отвечать вызовам нового экономического курса страны. Кроме того, он хочет привлечь в страну талантливых специалистов из-за рубежа, особенно тех, кто добился успеха в сферах творчества и предпринимательства. Это требует пересмотра миграционной политики для привлечения наиболее востребованных и высококвалифицированных специалистов в области науки, здравоохранения, промышленности и информационных технологий. Он сообщил, что правительство введет льготы и визы с правом получения вида на жительство. Иностранные бизнесмены, вложившие в экономику более 300 тысяч долларов, получат возможность получить десятилетнюю визу и вид на жительство", – прокомментировал эксперт.

Хорватия

Эксперт, советник экс-президента Хорватии Степана Месича Николай Ивчиков заявил, что новая повестка, предлагаемая Президентом Токаевым, стала ярким манифестом демократизации Казахстана.

"Заявления, в искренности и смелости которых не приходится сомневаться, содержат основные критические точки развития Казахстанского общества (неравенство, непотизм, концентрация власти, коррупция, монополизм, технологическая отсталость, проблемы экологии и другое) и предлагают кардинальные варианты системных решений через реальную демократизацию и развитие рыночной экономики.

Имплементация строгого ограничения пребывания на посту руководителя страны подтверждает серьёзность намерения Президента Касым-Жомарта Токаева совершить беспрецедентный для стран Центральной Азии и для бывших стран СССР шаг в сторону лучших образцов современной демократии", – прокомментировал эксперт.

Он также отметил, что умеренная "вестернизация" Казахстана, наряду со сбалансированной политикой в регионе, обещает превратить эту изначально богатейшую по своим ресурсам страну в нового регионального лидера в политике, технологиях, финансах и инвестициях.

"С учётом создавшейся кризисной ситуации в мире, нейтрально связующая роль Казахстана приобретает особую ценность в "восточном" диалоге для западных стран, включая Хорватию.

В этой связи для хорватских бизнеса и дипломатии открываются новые возможности для диалога со всем регионом через внятного и цивилизованного партнёра – Республику Казахстан!", – считает спикер.

Почетный консул Республики Казахстан в хорватском городе Дубровник Марио Кнего признался, что внимательно отслеживает все важные события в общественной и экономической жизни страны.