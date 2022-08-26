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Системные проблемы в работе СПК "Тараз" выявил антикор Сегодня, 12:08
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Системные проблемы в работе СПК "Тараз" выявил антикор

По итогам внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности социально-предпринимательской корпорации "Тараз" выявились многочисленные нарушения и системные проблемы в работе СПК. Об этом Baigenews.kz рассказал Даурен Омаров, руководитель управления превенции департамента агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области.

Были выявлены значительные коррупционные риски в части оказания предпочтения субъектам предпринимательства, незаконной выдачей земельных участков, финансированием заведомо убыточных инвестиционных проектов, отсутствием контроля выделения средств микрофинансовыми организациями, повлекшее многочисленные нарушения.

"Выявлены риски, связанные с отсутствием в правилах порядка проведения конкурса, тем самым СПК имеет возможность по своему усмотрению провести конкурс, не обеспечивая прозрачность и объективность проведения закупок.

Так, в ходе конкурса государственных закупок членами комиссии СПК "Тараз" оказано воспрепятствование поставщикам, которые представляли аналогичные документы, что и победители конкурса. Более того, победителем конкурса становится поставщик, не имеющий в своем производстве сырья, поставку которого он должен обеспечить, что свидетельствует о лоббировании интересов со стороны руководства СПК "Тараз". Также имеются факты неоднократного закупа социально значимых продовольственных товаров у одних и тех же поставщиков", - отметил Даурен Омаров.

Также были озвучены факты бесперспективного финансового прогнозирования.

"В 2011 году СПК "Тараз" вошло в состав участников ТОО "Фабрика ПОШ-Тараз" с долей в 20,18% (в денежном выражении более 395 миллионов тенге). За пять лет участия в проекте СПК дивидендов не получало из-за убытков ТОО в размере 587 миллионов тенге. СПК по сегодняшний день не может взыскать остаток задолженности в размере 66 миллионов тенге, также в качестве частичной мены получил убыточное недвижимое имущество, расположенное в промышленной зоне города, с оценочной стоимостью 321 миллион тенге", - подчеркнул спикер.

Департаментом внесено 15 рекомендаций о принятии соответствующих мер по устранению выявленных нарушений.

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#Антикоррупционная служба #Тараз #СПК
Сегодня, 12:08
109
Журналист

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