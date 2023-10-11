Система ОСМС себя не оправдала – мажилисмен

3,5 миллиона казахстанцев все ещё не зарегистрированы в системе обязательного социального медицинского страхования, а зарегистрированные не оплачивают взносы. Из-за этого фонд недополучил 1 трлн тенге. Об этом заявил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, передаёт BaigeNews.kz

Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса депутаты заслушали информацию Правительства о результатах рассмотрения обращений граждан. Елнур Бейсенбаев обратил внимание на ситуацию с ОСМС в Казахстане.

"Обязательное медицинское страхование – это проект, сопровождающийся бесконечными проблемными вопросами. В сёлах нет квалифицированных специалистов, нет автотранспорта для подвоза фельдшера. Задолженность поликлиник растет миллиардами. Народ вынужден прибегать к платным медицинским услугам. Надо честно признаться перед населением, что система ОСМС себя не оправдала. Нет необходимости будоражить народ, я думаю тут нужна радикальная реформа", – заявил народный избранник.

Напомним, что во время недавних выездов в регионы мажилисмены собрали десятки тысяч наказов избирателей. Их объединили в 1007 системных вопросов и отправили на рассмотрение ответственных государственных органов.