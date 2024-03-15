Система электронной очереди позволила исключить скопление большегрузов на границе
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Директор департамента таможенного контроля КГД МФ РК Елдос Саудабаев рассказал о принимаемых мерах по недопущению образования больших заторов на границе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"На сегодняшний день на всех автомобильных пунктах пропуска на внешней границе ЕАЭС внедрена и успешно функционирует автоматизированная система электронной очереди. Она показывает очень хорошие показатели. Система позволила убрать скопление с границ и обеспечила прозрачность перевозочного процесса. Перевозчик приезжает в установленное время и проходит границу", - сказал Елдос Саудабаев на пресс-конференции в СЦК.
Система работает на платформе "Qoldau.kz" и посредством мобильного приложения "CargoRuqsat". На сегодня она является единственной в своём роде в Центральной Азии.
На внутренних постах также идёт постепенное внедрение электронной очереди.
"С Российской Федерацией у нас 30 автомобильных пунктов пропуска, с Кыргызской Республикой - семь. Сейчас электронная очередь внедрена на семи пунктах пропуска, где также на сегодняшний день очередь отсутствует", - проинформировал Саудабаев.
В целом, по словам директора департамента, на сегодняшний день нет пробок и скоплений ни в одном пропускном пункте.
"Скопление транспортных средств вызывается каким-то явлением. Это день-два. Снег выпал, все водители в дороге стоят, ждут, когда перестанет идти снег. После этого одновременно выезжают и одновременно прибывают в пункт пропуска. Вот в этот день бывает какая-то пробка. Сейчас у нас уже практика появилась: если метеоусловия ухудшаются, ориентировочно мы заранее смотрим, когда идёт потепление и усиляем таможенный пост людьми, которые отдыхают со смены", - пояснил он.
Так, ежедневно любой пункт пропуска в среднем пропускает 100-150 транспортных средств в сутки в одну сторону. Крупные пункты пропуска до 800 транспортных средств на выезд и до 1500 машин в оба направления. Они проходят таможенный, пограничный, фитосанитарный и другие контроли, которые обеспечивают безопасность нашей страны.
"На сегодняшний день даже с учётом частичного закрытия некоторых пунктов, мы всё равно добиваемся увеличения пропускной способности. Например, таможенный пост "Нур жолы" в среднем пропускает около 800 транспортных средств на въезд в сутки. Таможенные пункты сопредельные с Китаем – "Алаколь", "Калжат" - пропускают около 200-250 транспортах средств", - сказал Саудабаев.
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